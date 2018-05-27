Джонни Депп сходил посмотреть на Ленина

Американский актер и музыкант Джонни Депп , приехавший в Россию с единственным концертом, уже побывал в мемориальной квартире поэта Владимира Маяковского, видел мавзолей Ленина и планирует сходить в магазин музыкальных инструментов. Об этом Депп сказал в воскресенье журналистам, отвечая на вопрос ТАСС

Депп приехал в Москву вместе с рок-певцом Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри в рамках проекта Hollywood Vampires — группа выступит 28 мая в спорткомплексе "Олимпийский". "Хотел еще до концерта успеть сходить в магазин русских инструментов, посмотреть, потрогать инструменты, но не факт, что хватит времени", — отметил Депп. Также он уже "был в мавзолее".

"Два-три раза я уже был в Москве, но не хватало времени ни на что, — только принять душ и бежать представлять фильм, — рассказал Депп. — В этот раз у меня больше времени. Вчера я был в мемориальной квартире одного из моих любимых поэтов Владимира Маяковского — у него были страсть, драйв, много силы".

Отвечая на вопрос ТАСС, от чего он сейчас получает больше удовольствия — от съемок в кино или от работы на сцене, — Депп заметил, что его первая детская любовь — это все-таки музыка. "С детства первая любовь — музыка, — сказал Джонни. — Она органична для человека, это здесь и сейчас, если подходить без коммерции к этому — это просто наслаждение".

"Возможно, я буду выглядеть нарциссом, но скажу: когда ты играешь, то видишь мгновенную реакцию — ценят тебя или нет, — добавил Депп. — Актерство — это тема не настолько органичная для человека, не каждый ходит по квартире и представляет себя Гамлетом. Кроме того, нравишься ты или нет в той или иной роли, можно понять только спустя годы".

У актера также спросили, впечатляют ли его русские женщины. "Славянские черты лица — это красиво, — сказал Депп. — Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это тоже вызывает притяжение".

О музыке

"У меня до сих пор есть что-то от ребенка, когда я говорю друзьям: "Приходите посмотреть на мою группу", — признался музыкант. — Надеюсь что люди придут на концерт. Если вам нравится чувство юмора и хорошая музыка, я бы порекомендовал на нас посмотреть".

"Я много лет играл на гитаре для себя, но на сцене это совсем другое, — пояснил актер. — Выходишь на сцену — там много свободы, каждый день я иду за своим сердцем".

По словам актера, сейчас музыкальная индустрия очень изменилась. "Любой из нас может пойти к компьютеру и написать крутую симфонию, — пояснил музыкант. — Даже 12-летние дети. Когда Джо (Перри) и Элис (Купер) появились в 1970-х, они сумели создать нечто выдающееся. Тогда не было такого количества людей в индустрии, было мало просто иметь прикольную стрижку, чтобы с тобой заключили контракт".