На концерт Шнурова пожаловались в полицию

Концерт группировки «Ленинграда» проходил накануне ночью, как часть культурной программы Международного экономического форума. Вечеринка была закрытой, но шумной. Ресторан Ginza буквально ходил ходуном. Звуки заводных песен Шнурова разлетались далеко за пределы стен заведения. Люди, живущие поблизости, начали звонить в полицию с жалобами, что звезды нарушают общественный порядок — шуметь после 23:00 нельзя всем, независимо от веса в обществе и материального положения.

Полицейские на вызов приехали, но внутрь ресторана зайти не смогли, туда пускали только по приглашениям. Наряд курсировал вокруг заведения. Однако, информация о том, местные не довольны шумом, дошла и до музыкантов. Тогда Шнуров обратился к «нищебродам», которые не смогли попасть на концерт и теперь жалуются.

«Ну, сыграем мы еще пару песен, да и разойдемся. А местные пусть послушают — бесплатно же!» Концерт закончился глубоко за полночь, — сообщает spb.kp.ru.

Напомним, прошлой ночью Сергею Шнурову тоже не спалось. Он сочинял стихотворное послание своей жене Матильде в связи с предстоящим разводом.