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Матильда Шнурова прокомментировала развод‍
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Матильда Шнурова прокомментировала развод‍ 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Матильда Шнурова поблагодарила подписчиков в Instagram за поддержку после новости о разводе с мужем, лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
При этом Матильда отказалась комментировать свой развод и попросила «личное оставить личным».
>> Шнуров развелся
«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил», — написала Шнурова.
Ранее лидер группы «Ленинград» в Instagram сообщил о разводе с женой Матильдой. Сергей и Матильда Шнуровы были женаты с 2010 года.
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