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«Дешево отделался»
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«Дешево отделался» 

Eva.ru 25 мая 2018
Фото: Instagram
Многих интересовало, почему продюсер Харви Вайнштейн, которого десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах и даже насилии, оставался на свободе. 25 мая скандально известный кинематографист наконец сдался в полицию. Но суд принял решение отпустить его под залог внушительного размера.
Харви Вайнштейна, несмотря на большое количество обвинений в его адрес, взяли под стражу за то, что он изнасиловал одну женщину и принудил к оральному сексу другую. Весь мир облетели кадры, на которых полицейские ведут продюсера в наручниках. Кинематографист вошел в офис нью-йоркской полиции под пристальным наблюдением журналистов и репортеров. Каким же было их удивление, когда суд отпустил его под залог в $1 миллион. Примечательно, что Вайнштейн отказался признавать свою вину.
Злоумышленника обязали носить электронный браслет, чтобы правоохранители знали о его местонахождении, ему также запретили покидать пределы штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута. В соцсетях считают неправильным как освобождение мужчины, так и то, что остальные предполагаемые жертвы домогательств не обращались в суд. Многие обратили внимание, что Харви Вайнштейн не забывал улыбаться и в целом, судя по внешнему виду, не особо печалится по поводу судебного разбирательства: «Следовало ожидать? Типа арестовали и тут же выпустили… Не удивлюсь, если еще и оправдают». «Что-то он дешево отделался» «А где остальные актрисы? Они поговорили и все на этом? Почему обвинения в его адрес они официально не выдвинули?»
«Печально, что его отпустили, вот и улыбается еще, плохой он человек». «Страшно это все, он по всей вероятности многих запугал, вот они и не озвучивали своих претензий к нему долгое время, а сейчас как доказать его причастность к преступлению?» «Какой кошмар, он смеется над окружающими, вовсе не выглядит печальным…»
Известно, что Харви Вайнштейн даже фильм планирует снять о своих похождениях. Он представит свою версию отношений с многочисленными актрисами и моделями, с которыми, по его версии, у него была близость по обоюдному согласию.
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