«Выступить в России — это как обидеть маму»

Украинский певец Melovin, занявший на международном конкурсе песни «Евровидение-2018» 17-е место, категорично отказался давать концерты в России , несмотря на многочисленные, по его словам, приглашения. Артист сравнил выступление в нашей стране с «обидой мамы».

Участник международного конкурса песни «Евровидение-2018» от Украины Melovin отказался выступать в России, хотя он уже получал предложения с организацией концертов. Артист рассказал, что получал приглашения выступить, как на территории России, так и в Донбассе.

«Звали, приглашали — сумасшедшие гонорары, — приводит слова певца «112 Украина». — Нет, конечно, не могу. Это то же самое для меня, как просто маму обидеть».

В свою очередь сам Melovin заявлял, что не собирается совмещать свою творческую деятельность с политикой.

«Это настолько не моя сфера. Я терпеть не могу математику, а там ее очень много, — рассказал артист. — Мне кажется, это гораздо труднее, чем шоу-бизнес.

Сама «политика» для меня — очень далекое слово. Когда по «ящику» натыкаюсь на что-то такое, то понимаю, что я ничего не понимаю. Я бы, все-таки, не пошел в политику. Это уж очень скучно для меня».

На «Евровидении» Melovin пробился в финал, где занял 17-е место из 26-ти. Несмотря на результат в нижней половине таблицы, популярность певца на родине значительно возросла. В ближайшие выходные он выступит в масштабном шоу «Лига звезд». Оупен-эйр пройдет на Троицкой площади в Киеве. Концерт собираются транслировать на общенациональном телеканале.

За день до своего выступления Melovin рассказал на телевидении о своих ощущениях от «Евровидения» и отметил дружелюбную атмосферу конкурса.

«В Лиссабоне была очень крутая атмосфера, нас здорово принимали, — сказал артист. — Особенно приятно, что рядом со мной была моя команда настоящих друзей, на которых всегда можно положиться. Признаюсь, был момент, когда я за кулисами буквально прыгал от счастья как ребенок. Моим фаворитом была Франция, и я очень радовался, когда Украина дала этой стране 12 баллов».

Он также подчеркнул, что никаких конфликтов во время конкурса у него не было. Melovin, рассказывая о «Евровидении», отпустил несколько критических замечаний относительно музыкальных конкурсов на родине.

«У нас больше нервов, какой-то давки. У нас какая-то нездоровая конкуренция, много агрессии, — заявил певец. — Там это происходит по-другому. Это просто праздник. Все счастливы, веселятся, отдыхают, занимаются музыкой и гордятся этим — им хорошо. У нас это «Веселые старты»: место, место и больше ничего. А где же кайф от музыки? И так все будет оставаться всегда?»

Настоящее имя певца — Константин Бочаров . Он родился в Одессе в 1997 году, а с 2015-го является студентом Киевского института музыки. Первая известность пришла к Бочарову в 2015-м, когда он одержал победу в телешоу «Х-Фактор». На «Евровидение» Melovin попал со второй попытки — в 2017 году он уступил в финале национального отбора, но в феврале 2018-го выиграл путевку на конкурс в Лиссабоне, получив самое большое количество баллов.

К слову, позицию артиста относительно выступлений в России разделяют не все бывшие участники «Евровидения».

Обладательница второго места 2008 года Ани Лорак успешно совмещает свою творческую деятельность на территории обеих стран и дает концерты, как в России, так и на Украине.

В 2014 году Лорак была наставником в украинском шоу «Голос», а в 2018 году выступила на российском «Голос. Дети» в поддержку одного из участников.

В свою очередь, победительница «Евровидения-2004» Руслана занимает проукраинскую позицию и не дает концертов в России. Она активно занимается политикой уже больше десяти лет. В 2004-2005 годах певица была советником премьер-министра на общественных началах, а в 2006 году стала депутатом Верховной рады от блока «Наша Украина».

Победившая на «Евровидении» в 2016 году Джамала также предпочитает не появляться в России, хотя до своего участия в конкурсе часто здесь бывала, участвовала в различных конкурсах, а также в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой