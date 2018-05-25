Плачущие люди и скорая помощь: концерт Бузовой

Концерт Бузовой закончился слезами и давкой

Комсомольская правда » рассказала о давке и слезах фанатов после концерта телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Тюмени

По данным издания, то, что происходило после выступления Бузовой, «невозможно описать словами». Фанаты кричали: «Оля, ты очень круто поёшь!», «визжали и чуть было не разобрали Бузову на сувениры». Бузова дарила свои диски и делала селфи с желающими.

Когда певица покидала площадку, поклонники выстроились вдоль дороги. За машиной Бузовой в этот момент ехали полицейский автомобиль и скорая помощь. Директор артистки заявили, что без их помощи команда Бузовой не смогла бы уехать. Первоначально артистка хотела выйти через торговый центр, но поклонники заблокировали двери.

Водитель автомобиля Бузовой переживал, что фаната перевернут машину.

Позже Бузова рассказала, что очень хотела сделать больше фото с поклонниками, но из-за начавшейся давки отказалась от этой идеи. По словам певицы, она видела, что «на задних рядах люди уже стояли и плакали».

Бузова 19 мая выступила с бесплатным концертом в Тюмени по случаю дня рождения одного из торговых центров.