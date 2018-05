Вайнштейн сдается: ему грозит пожизненное

Бывший продюсер Харви Вайнштейн добровольно сдается полиции: его обвинили в изнасиловании. В пятницу он предстанет перед судом, где ему будет избрана мера пресечения. «Газета.Ru» — о том, как герой голливудского скандала стал фигурантом уголовного дела.

Харви Вайнштейн, бывший голливудский киномагнат, на своем примере продемонстрировавший, как проходит слава мирская, будет помещен под арест — его обвиняют в изнасиловании и других насильственных действиях сексуального характера. В пятницу, 25 мая, он должен явиться в полицию Манхэттена и сдаться сотрудникам правоохранительных органов

Официальные обвинения последовали за волной заявлений женщин, известных и не очень, согласно которым могущественный голливудский продюсер принуждал их вступать с ними в связь и сексуально домогался. В течение многих лет, несмотря на слухи в индустрии, он благополучно избегал ответственности за свое поведение, год за годом выпуская «оскаровские» картины, но сейчас этот счастливый для него период окончен.

После прохождения курса лечения от сексуальной зависимости Харви Вайнштейн, исключенный из оскаровской Академии и оставленный женой, пойдет под суд по двум делам.

Обвинения, которые предъявляются Вайнштейну, чрезвычайно серьезны. По одному делу это изнасилования первой и третьей степени. Первое подразумевает принуждение к сексуальному контакту с применением силы, оружия, похищения, угроз или нанесения физических увечий жертве, за которое могут осудить на срок вплоть до пожизненного заключения. Второе — это сексуальная связь, в которую предполагаемый насильник вступил, несмотря на «ясно выраженное» несогласие жертвы, или с нанесением ущерба ее имуществу. За такое преступление грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Есть и второе дело — это преступные сексуальные действия. В системе правосудия американского штата Нью-Йорк к ним относятся принуждение жертвы к анальному или оральному сексу с применением силы (или если человек беспомощен, ему или ей меньше 11 лет, или преступнику больше 18-ти, а жертве меньше 13-ти). За это полагается до 25 лет в местах заключения.

Об обвинениях, которые будут предъявлены Харви Вайнштейну, официальный представитель правоохранительных органов Нью-Йорка анонимно рассказал газете The New York Times — напомним, именно в этом издании в октябре 2017 года впервые появилась статья, разоблачающая на тот момент еще могущественного голливудского кинодеятеля.

Имя жертвы изнасилования не сообщается. Несмотря на то, что еще 2 мая 2018 года СМИ узнали об иске, который подала на Вайнштейна помощница продюсера сериала Netflix « Марко Поло » Александра Каноса — она обвинила продюсера в сексуальном насилии и избиениях, — утверждать, что именно по этому делу продюсер предстанет перед судом, нельзя.

Что же касается второго дела, то обвинение в преступных сексуальных действиях Вайнштейну предъявила 36-летняя Люсия Эванс , бывшая актриса. Она рассказала изданию The New Yorker и манхэттенским следователям, что Харви Вайнштейн силой принудил ее к оральному сексу, когда в 2004 году она пришла к нему на встречу в офис компании Miramax в нью-йоркском районе Трайбека.

Люсия Эванс поделилась с The New Yorker своей историей в октябре 2017-го, став одной из первых, кто заявил о неподобающем поведении Вайнштейна. По словам Люсии Эванс, она познакомилась с продюсером в клубе в 2004 году — и вскоре он пригласил ее на пробы. Когда начинающая актриса приехала на встречу, ее провели в маленькую комнату, заставленную пустыми коробками и тренажерами. Немного поговорив с ней, Вайнштен вытащил из брюк пенис и заставил Люсию Эванс удовлетворить его орально.

«Я говорила и говорила, что не хочу этого делать, и просила его прекратить, — рассказала Эванс. — Я старалась уйти, но, возможно, плохо старалась. Я не хотела пинать его или драться с ним».

После случившегося, по словам женщины, Вайнштейн вел себя, как ни в чем ни бывало, и продолжал звонить и приглашать на встречи, но она отказывалась.

В четверг, 24 мая, Люсия Эванс сообщила The New Yorker, что решение предъявить официальное обвинение бывшему киномагнату далось ей нелегко, но она сделала это во имя гуманизма и благополучия женщин.

Адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман , по сообщению The New York Times, отказался от комментариев. Ранее он заявлял, что продюсер отвергает обвинения в том, что вступал в сексуальный контакт с женщинами без их согласия.

Явиться в органы правосудия округа Манхэттен Вайнштейн решил добровольно. В пятницу он будет задержан, после чего ему предъявят обвинения в уголовном суде. При этом уже сейчас обсуждается сумма залога — предполагается, что продюсер может быть отпущен за сумму в $1 млн наличными, а к нему будет прикреплен датчик, отслеживающий его передвижения. Ему будет запрещено выезжать за пределы штата, а свой паспорт он будет вынужден сдать.

Расследование дела Вайнштейна на этом не остановится: следственные органы продолжат изучать другие обвинения, связанные с его действиями в отношении женщин, в том числе, и возможные финансовые преступления — то есть способы, которыми он оплачивал молчание жертв.

Об этом The New York Times рассказал источник, знакомый с ходом дела.

Три году назад прокуратура округа Манхэттен приняла решение не заводить дело в отношении Вайнштейна, которого обвиняла на тот момент модель из Италии Амбра Батиллана — в том, что во время встречи он ухватил ее за грудь. Тогда, по информации The New York Times, продюсер нанял самых влиятельных адвокатов и привлек масс-медиа, чтобы защититься от нападок и обесценить ее обвинения. Они собрали информацию о прежних жалобах модели на домогательства — и о том, как они были отклонены, в то время как в таблоидах появились спекулятивные статьи об «истинных» намерениях Амбры Батилланы. В итоге дело было закрыто, а Вайнштейн выплатил модели компенсацию.

Однако с тех пор, как в крупнейших изданиях Нью-Йорка, The New York Times и The New Yorker, стали появляться новые обвинения от женщин, полиция стала обращать более серьезное внимание на эту информацию. В минувшее воскресенье, 20 мая, началось расследование сразу нескольких дел.

Дело в отношении Вайнштейна было открыто и в Лондоне — причем еще в октябре 2017-го: женщина, имя которой не называется, заявила о том, что продюсер проявлял сексуальную агрессию в отношении нее три раза за период с 2010 по 2015 год. Еще одна неназванная дама сообщила о домогательствах, произошедших в 80-е. В конце апреля и начале мая нью-йоркские следователи ознакомились с этими делами.

С октября 2017 года Харви Вайнштейна обвинили в насилии и сексуальных домогательствах около 100 женщин.

Некоторые обвинения невозможно расследовать из-за окончания срока давности, однако это не относится к тем, что будут предъявлены сегодня: временные ограничения для расследования преступлений, связанных с насилием, в Нью-Йорке увеличены с 2001 года.