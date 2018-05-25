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«Для меня не существует Украины»
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Кобзон о лишении госнаград: «Для меня не существует Украины» 

Карельские вести 2 часа назад
Народный артист СССР отреагировал на указ президента Петра Порошенко, в соответствии с которым российского певца, уроженца города Часов Яр Донецкой области лишили всех ранее присвоенных от имени Государства Украины наград. Иосиф Давыдович поделился своими оценками нынешнего состояния своей Малой Родины с «Вечерней Москвой».
>> Украина оставила Кобзона без наград
Украина теперешняя, считает звезда советской и российской эстрады, — уже не та, в которой он родился, жил, которая присваивала ему почетные звания и давала награды. Сегодня в столице Украины правят бал, по словам Кобзона, «нувориши, марионетки американские». К их решениям и «мракобесничанью» знаменитый певец абсолютно равнодушен.
«Для меня не существует Украины», — сказал Иосиф Кобзон.
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