Кобзон о лишении госнаград: «Для меня не существует Украины»

Народный артист СССР отреагировал на указ президента Петра Порошенко , в соответствии с которым российского певца, уроженца города Часов Яр Донецкой области лишили всех ранее присвоенных от имени Государства Украины наград. Иосиф Давыдович поделился своими оценками нынешнего состояния своей Малой Родины с «Вечерней Москвой».

Украина теперешняя, считает звезда советской и российской эстрады, — уже не та, в которой он родился, жил, которая присваивала ему почетные звания и давала награды. Сегодня в столице Украины правят бал, по словам Кобзона, «нувориши, марионетки американские». К их решениям и «мракобесничанью» знаменитый певец абсолютно равнодушен.