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Вайнштейн решил сдаться полиции
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Вайнштейн решил сдаться полиции 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Charles Sykes/Invision/AP
Продюсер Харви Вайнштейн, неоднократно обвинявшийся в сексуальных домогательствах, может сдаться полиции, сообщает New York Daily News со ссылкой на источники.
По данным New York Times, полицейские планируют задержать Вайнштейна в пятницу, 25 мая.
Отмечается, что ему будут предъявлены обвинения как минимум в одном эпизоде изнасилования — певица Люсия Эванс заявила, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу.
Ранее жена Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чампан, рассказала о жизни с ним.
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