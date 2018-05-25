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Отец Самойловой: «Спела хреново»
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Отец Самойловой: «Спела хреново» 

Рамблер 1 час назад
Отец Юлии Самойловой раскритиковал выступление певицы на Евровидении-2018. Об этом она сама рассказала в интервью «Собеседнику».
«Ну, конечно, спела хреново», — заявил он ей.
Тем не менее после столь нелестной оценки отец, ее «главный и самый строгий критик», отметил, что певица могла спеть и еще хуже. По словам Самойловой, оба родителя вместе с ней приехали в столицу Португалии Лиссабон, где проходил конкурс.
Также артистка объяснила, почему ее выступление не получилось таким, как она хотела. Она уверена, что в тот день перенервничала и «взяла на себя слишком много».
«Еще не выходя на сцену, уже чуть не плакала. Волновалась!» — рассказала она.
Кроме того, по словам Самойловой, из-за «странных» ощущений, «будто ком в горле», она специально пропустила несколько слов своей песни, чтобы «отдышаться».
«Я очень сожалею, что переволновалась и не оправдала надежд людей», — подчеркнула она.
Юлия Самойлова не сумела преодолеть полуфинал Евровидения 2018 года. Таким образом, Россия впервые с 2004 года, то есть с момента введения нынешнего формата, не попала в финал конкурса. Выиграла его израильская певица Нетта Барзилай.
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