Отец Самойловой: «Спела хреново»

Отец Юлии Самойловой раскритиковал выступление певицы на Евровидении-2018. Об этом она сама рассказала в интервью «Собеседнику».

«Ну, конечно, спела хреново», — заявил он ей.

Тем не менее после столь нелестной оценки отец, ее «главный и самый строгий критик», отметил, что певица могла спеть и еще хуже. По словам Самойловой, оба родителя вместе с ней приехали в столицу Португалии Лиссабон, где проходил конкурс.

Также артистка объяснила, почему ее выступление не получилось таким, как она хотела. Она уверена, что в тот день перенервничала и «взяла на себя слишком много».

«Еще не выходя на сцену, уже чуть не плакала. Волновалась!» — рассказала она.

Кроме того, по словам Самойловой, из-за «странных» ощущений, «будто ком в горле», она специально пропустила несколько слов своей песни, чтобы «отдышаться».

«Я очень сожалею, что переволновалась и не оправдала надежд людей», — подчеркнула она.