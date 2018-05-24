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Что случилось с Веркой Сердючкой
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Что случилось с Веркой Сердючкой 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Увидеть Верку Сердючку в России сегодня невозможно. После того, как между Россией и Украиной пробежала кошка, воплотивший на сцене проводницу со звездой во лбу Андрей Данилко предпочитает не дразнить гусей. Поэтому на сцену он если и выходит, то в нейтральных странах. В июле, например, он выступит на фестивале "Лайма. Рандеву" в Юрмале.
"Андрей мог бы участвовать в моем фестивале "Рандеву" хоть каждый год, — призналась Dni.Ru хозяйка музыкального праздника на Рижском взморье Лайма Вайкуле. — Мы с ним давно дружим и можем часами говорить по телефону. Он очень тонкий, мудрый, умный человек".
Верка Сердючка выйдет на сцену концертного зала "Дзинтари" 20 июля, в так называемом "Вечере любви". Среди других его участников — Андрей Макаревич и Нино Катамадзе, которые сегодня по политическим причинам в России почти не выступают.
Вообще, судя по гастрольной афише Андрея Данилко, если и появляется, то либо в Киеве, либо в городах Германии, где живет много выходцев из бывшего Советского Союза. И это кажется огромной несправедливостью по отношению к тем, кто любит его ироничную, искрометную, обаятельную Верку Сердючку. Поэтому билеты на ее выступление в рамках фестиваля Вайкуле улетали, как горячие пирожки, хотя и доходила их цена до 300 евро (21 тыс. рублей). И их в продаже уже нет.
Стоит напомнить, над "проводницей с трудной судьбой" не раз сгущались тучи. Например, в 2007 году Полтавская областная организация Народного Руха Украины заявило: "Так называемое творчество Верки Сердючки унижает национальное достоинство украинцев. Уровень артиста Сердючки — это выхолощенная деградирующая культура, которая воплощает в себе дешевую балаганщину, что абсолютно не присуще украинской национальной культуре. А сценический образ Верки Сердючки является воплощением постимперского комплекса неполноценности и малороссийства". И это после того, как Верка заняла второе место на "Евровидении".
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