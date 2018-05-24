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Малахов раскрыл диагноз Стержакова
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Малахов раскрыл диагноз Стержакова 

Рамблер 2 часа назад
Актер Владимир Стержаков рассказал в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», что у него обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщает «СтарХит».
По словам 58-летнего актера, у него «рак в брюшной полости». Его друг, актер Марат Башаров рассказал, что Стержакову однажды пришлось вызывать скорую через 15 минут после начала спектакля.
«Ты разговариваешь с человеком, а потом он внезапно начинает умирать. Как так?» — сказал Башаров.
Сейчас Стержаков настроен оптимистично, но, по словам Малахова, ранее актер думал и о других вариантах. По словам артиста, когда он услышал слова врачей о четвертой стадии рака, он представил, как «превращается в овощ».
После этого он подумал о «нехристианском» решении — принять снотворное, потому что «так будет честнее для близких». Однако после разговора с сыновьями, поддержавшими его, Стержаков получил «дополнительные силы».
Жена Стержакова Алла в эфире программы отметила, что она «не зацикливалась» на мыслях о серьезности болезни, а думала над тем, как помочь супругу. Она посоветовала не впадать в панику в таких ситуациях и помнить, что любую болезнь можно вылечить.
Владимир Стержаков окончил Школу-студию МХАТ, затем был принят в труппу МХАТа под руководством Олега Ефремова. Сыграл в фильмах и сериалах «Такси-блюз», «Мусорщик», «Ночной дозор», «Доярка из Хацапетовки», «Две судьбы» и многих других.
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