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Вайкуле рассекретила планы Пугачевой
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Вайкуле рассекретила летние планы Пугачевой 

Дни.ру 1 час назад
Курортная Юрмала готовится в четвертый раз принять международный музыкальный фестиваль "Лайма. Рандеву". На сцену концертного зала "Дзинтари" на протяжении четырех дней выйдут более шестидесяти артистов — молодых и суперзвезд. А вот о том, появится ли в зале Алла Пугачева, корреспондент Dni.Ru узнал у хозяйки фестиваля Лаймы Вайкуле.
"Специально Аллу я не звала на фестиваль, просто спросила у нее, когда она собирается быть в этом году в Юрмале, — призналась Лайма Вайкуле. — А она сказала, что думает приехать лишь в августе (фестиваль, который продлится с 19 по 22 июля, к этому времени завершится. — Прим. ред.). Просто они хотят для детей теплую воду, а в августе в Юрмале море особенно хорошо".
"У Аллы теперь появилась альтернатива Юрмале — дом на Кипре, — продолжает Лайма — Хотя зря они хотят туда мотаться, поскольку там бывают большие холодные ветра, которые отравляют все на свете. Поэтому из-за них они, может, быстрее доберутся до Рижского взморья. Я буду их ждать!"
Прошлогоднее появление Примадонны в Юрмале ознаменовалось еще и циклом юмористических роликов "Дамы с дюн", которые снимал и публиковал у себя на странице в социальной сети Максим Галкин. "Они рождались как-то сами собой, мы ничего специально не придумывали, но было весело, — улыбается Вайкуле. — Так что, если Алла приедет, то, надеюсь, продолжим".
В прошлом году, напомним, Алла Борисовна с супругом посетили в качестве зрителей один из дней фестиваля "Рандеву" и произвели небывалый фурор. "Сегодня в зале сидят такие люди, перед которыми и рот страшно открывать — Алла Пугачева и Нани Брегвадзе!" — нервничала за кулисами Лолита. А Максим Галкин позже и сам вышел на сцену.
В Юрмале Алла Борисовна уже несколько лет арендует роскошную виллу "Марта" стоимостью 15 миллионов рублей. До дома Лаймы Вайкуле — рукой подать. Как писала пресса, аренда двухэтажного дома с кинозалом, зимним садом, картинной галереей и четырьмя спальнями обходилась главной артистке России в 100 тысяч евро в месяц. Правда, сегодня, судя по строительным лесам, в доме идет ремонт. Возможно, поэтому визит Пугачевой откладывается. Или одну из самых шикарных вилл Юрмалы продали вовсе — слухи об этом давно ходили.
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