Бородину унизили на вручении престижной премии

Ксения Бородина попала в неловкую ситуацию во время вручения престижной модной премии. Об этом рассказала сама телеведущая.

Москве состоялась ежегодная церемония награждения премии, организованной журналом Оксаны Федоровой Moda Topical. На мероприятии отметилось множество отечественных знаменитостей, однако лишь ведущая Ксения Бородина попала в неловкую ситуацию, о которой сама рассказала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Ксения опубликовала видео, где запечатлена стоящей на сцене и рассказывающей такую историю: "Небольшая предыстория по поводу стиля. Выхожу я из машины, спускаюсь вниз сюда и у меня в руках, сейчас очень модно, девочки меня поймут, сумки-пакеты, знаете, такие, которые прозрачные и внутри клатч. И вот иду я такая, со своим мужем, красиво спускаюсь с этим пакетом, все подходит, внутри клатч розовый…" — рассказывает Бородина.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 23 Май 2018 в 12:39 PDT Однако дальше оказывается, что находящиеся на мероприятии фотографы попросили популярную телеведущую убрать сумку, поскольку она якобы портит кадры своим видом. Можно только представить, как униженно почувствовала себя Ксения. Тем не менее, ведущая предпочла не портить себе настроения и послушалась представителей СМИ, поскольку на снимках (и видео), которые опубликовала с вручения премии, Бородина запечатлена без пресловутой сумки.

Отметим, что в комментариях поклонники поддержали телеведущую. "Ксюха всегда прикрасно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Ксюха молодец!красотка)))👌", "Ксения, молодец 🌺Так держать👌", "красотка! правильно все делаешь", "Респект, самая успешная женщине, для меня это идеал, я всегда наблюдаю достижения и успехи, и хотелось бы чтоб мои дочки брали пример именно у тебя Ксения. Счастья Вам и вечной любви вашей семье!" — рассыпались в комплиментах подписчики.