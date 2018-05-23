Опубликованы доходы российских знаменитостей

Министерство культуры РФ в среду обнародовало сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед ведомством за 2017 год.
Данные опубликованы на сайте ведомства.
Художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков за прошлый год заработал 82,2 млн рублей. В его личной собственности также указаны квартира и два земельных участка. Худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет задекларировал 60,2 млн рублей дохода, в его собственности — две квартиры, дом, земельный участок и автомобиль Cadillac Deville.
Евгений Миронов, руководитель Государственного театра наций, за прошлый год заработал 55,5 млн рублей и указал две квартиры в личной собственности. Из документа также следует, что худрук Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин заработал 24 млн рублей, худрук Театра Вахтангова Римас Туминас — 19,7 млн рублей, руководитель "Сатирикона" Константин Райкин — 12,8 млн рублей, а Малого театра Юрий Соломин — 11 млн рублей. Гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров указал доход в 13,8 млн рублей, в его собственности также автомобиль Mercedes Benz.
Из директоров музеев наибольшие доходы указали гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский (19,5 млн рублей), Музеев Московского Кремля Елена Гагарина (15,6 млн рублей), Третьяковской галереи Зельфира Трегулова (9 млн рублей), директор Пушкинского музея Марина Лошак (4,9 млн рублей).
В таблице также указывается, что доходы первого заместителя художественного руководителя — директора МХТ имени Чехова Юрия Кравеца составили 10,3 млн рублей, а заместителя худрука Игоря Золотовицкого — 10,1 млн рублей. Худрук МХАТа имени Горького Татьяна Доронина за 2017 год задекларировала 6,3 млн рублей дохода. Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин указал в декларации доход в 8,2 млн рублей. Ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе заработал 9 млн рублей.