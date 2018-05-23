Самойлову не пустили на собственное выступление

Певица Юлия Самойлова , представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение» в 2018 году, рассказала в автобиографической книге, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в начале карьеры.

«Мало того что меня не пускали петь на праздничные городские мероприятия с формулировкой «Люди не хотят смотреть на инвалидов в праздничный день, у них испортится настроение», так ещё и не пускали в различные заведения и даже магазины», — цитирует RT книгу Самойловой «Обычная необычная история».

Однажды певицу не пустили на собственное выступление.

По признанию Самойловой, после выхода в эфир шоу «Фактор А» она «проснулась знаменитой» и поняла, что не была готова к такому пристальному вниманию. Однако были и плюсы: после участия в шоу она стала получать гонорары за выступления.

Еще больший интерес к ней возник после скандала с недопуском на «Евровидение» в 2017 году. По признанию певицы, тогда ее стали приглашать петь не только в реабилитационные центры.

Тем не менее, вопрос интеграции инвалидов в общество по-прежнему остро стоит для Самойловой.

«Я никогда не выступала на сцене ради жалости, которую я якобы вызываю своим видом. Я пела, чтоб порадовать слушателей», — пишет певица.