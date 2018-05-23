Экс-супруга Пескова выходит замуж

Как оставить все неприятное в прошлом и начать новую главу в жизни? Существует довольно много техник и методик, но Екатерина Солоницкая решилась на одну из самых смелых. Бывшая супруга Дмитрия Пескова , пресс-секретаря Президента России, решила избавиться от шикарных локонов. Причем полностью.

На прошлой неделе Екатерина ошеломила подписчиков в Insta опубликовав снимок на котором запечатлена с «ежиком» вместо привычной гламурной прически из золотистых локонов. «Сбрить можно не только усы!)) Чумовая пятница!», — написала дама, окончательно сбив с толку фолловеров.

Публикация от Katya (@zazerkatye) 18 Май 2018 в 10:51 PDT

Теперь же все стало на свои места. В интервью Tatler Солоницкая рассказала о новых отношениях, планах выйти замуж и пояснила зачем сбрила волосы. «Решиться на столь кардинальный шаг мне, длинноволосой блондинке, пришлось после того, как мои волосы, принимающие долгие годы на себя всю отвратительную энергетику человеческой зависти и злости, всегда окружающую меня в изобилии, окончательно потеряли свой блеск. Короткая стрижка не являлась решением проблемы. Срезать нужно было под ноль. Не только уставшие локоны, но и весь скопившийся за последние годы негатив».

Оставив все ненужное на полу салона Екатерина готова «перейти на следующий уровень и начать открывать для себя всё то новое, что приготовлено мне Вселенной».

Пока Вселенная к даме добра — в прошлом году появились сообщения о романе Екатерины с Андреем Григорьевым . Мужчина на 11 лет моложе дамы и на прошлой неделе сделал подруге предложение. По словам Солоницкой, предложение было сделано «по всем канонам романтического жанра» — на воздушном шаре над Долиной Любви в Каппадокии.

Правда, когда влюбленные намерены устроить свадьбу Екатерина предпочла не сообщать.