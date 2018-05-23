Ещё
Больного раком Караченцова госпитализировали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Дурак думкой богатеет": Крым разбил мечты Киева
"Дурак думкой богатеет": Крым разбил мечты Киева

Больного раком Караченцова госпитализировали 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актер Николай Караченцов 23 мая попал в одну из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, после химиотерапии в Израиле артист «подхватил вирус». Других деталей Mash не приводит.
18 мая Караченцов и его жена Людмила Поргина вернулись из Израиля, где актер проходил курс лучевой терапии.
На прошлой неделе Поргина заявила, что лечение ее супруга в Израиле дало «очень хороший» результат, и его опухоль «заметно уменьшилась».
«Коля держится очень хорошо, твердит, что непременно будет жить», — подчеркнула Поргина
Она также рассказала об их планах отправиться на отдых в «какое-то красивое место».
Осенью прошлого года врачи обнаружили в легком Караченцова злокачественное и неоперабельное новообразование.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности кровавого убийства на Кубани409
Пока вы спали: «Ад» в Донбассе связали с ЧМ-201886
Названа причина эпидемии рака26
Россия заберет у США полмиллиарда долларов732
Названы последствия выхода из СНГ для Украины122
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
03:41
Приведение запугало девушку в Сербии
Происшествия
01:07
Украина впервые провела пуски Javelin
Оружие Армия
00:30
В РСТ прокомментировали возможный запрет Booking.com
Компании
05:08
ВТБ перестал кредитовать бизнес Дерипаски
Компании
02:34
Опубликовано видео пуска «Булавы» в Белом море
Армия Оружие
00:59
Ольга Шелест сделала смелую стрижку
Шоу-бизнес
02:38
США усилили Седьмой флот
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение