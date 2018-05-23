Больного раком Караченцова госпитализировали

Актер Николай Караченцов 23 мая попал в одну из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, после химиотерапии в Израиле артист «подхватил вирус». Других деталей Mash не приводит.

18 мая Караченцов и его жена Людмила Поргина вернулись из Израиля, где актер проходил курс лучевой терапии.

На прошлой неделе Поргина заявила, что лечение ее супруга в Израиле дало «очень хороший» результат, и его опухоль «заметно уменьшилась».

«Коля держится очень хорошо, твердит, что непременно будет жить», — подчеркнула Поргина

Она также рассказала об их планах отправиться на отдых в «какое-то красивое место».

Осенью прошлого года врачи обнаружили в легком Караченцова злокачественное и неоперабельное новообразование.