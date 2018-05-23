Ольга Шелест сделала смелую стрижку

Телеведущая Ольга Шелест всегда предпочитала яркие образы и уже много лет является обладательницей довольно коротких волос. На этот раз Ольга пошла еще дальше.

Ольга Шелест любит эпатировать публику и примерять на себя необычные и даже экстравагантные образы. Артистка не боится экспериментов — это касается и ее внешнего вида. Она не боится резко сменить прическу или покрасить волосы в яркий цвет. При этом абсолютно любой образ Ольги вызывает восторг у ее поклонников.

На днях Шелест отправилась в салон красоты и решила примерить на себя озорную стрижку — Ольга стала обладательницей почти полностью сбритых висков. Весь процесс стрижки и сам результат Ольга сняла на камеру. «Волосы — не зубы, отрастут! Надеюсь…» — прокомментировала Шелест свое желание перемен.

Телеведущая осталась полностью довольна своим новым смелым образом, как и ее поклонники. Пользователи оставили множество комплиментов под видео и отметили, что такая стрижка действительно идет Ольге и даже делает ее моложе.

Публикация от Shelest Olga (@olgashelest) 22 Май 2018 в 7:57 PDT

«Ольга, вы потрясная», «Круто выглядит и Вам очень идёт! Девчонка прям!», «Тебе великолепно подходит эта стрижка!», «Ну какие же вы смелые — девушки с короткими стрижками», «Опять молодая», — писали поклонники под видео.