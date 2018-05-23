Умер Филип Рот

Американский писатель Филип Рот скончался во вторник в США в возрасте 85 лет. Об этом сообщила газета The New York Times.

Как отмечает издание, последние годы Рот жил в штатах Нью-Йорк и Коннектикут. Информацию о смерти литератора газете подтвердила его подруга Джудит Турман.

Рот написал более 20 романов. Многие из них переведены на русский язык. В их числе "Случай Портного", "Заговор против Америки", "Обыкновенный человек" и другие.

Писатель являются обладателем Международной Букеровской премии, Пулитцеровской премии за роман "Американская пастораль", а также литературной премии Франца Кафки

Рот родился в 1933 году в Ньюарке (штат Нью-Джерси) в семье иммигрантов, семьи которых переехали в США из Галиции.