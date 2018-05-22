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Шурыгина ополчилась на Бузову
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Шурыгина ополчилась на Бузову 

Дни.ру 1 час назад
Жертва изнасилования Диана Шурыгиной воспылала страстной любовью к певице Ольге Бузовой. Диана даже посвящает звезде "Дома-2" песни.
В Сети появился дисс Шурыгиной. В нем Диана выражает свое неуважение к Ольге Бузовой и ее творчеству.
"Под Меня косит даже Бузова Ольга. Ольга, что случилось, я не понимаю. Женщина, подвинетесь, я здесь реп читаю", — ритмично декларирует Диана со своего смартфона.
Далее Шурыгина зачитывает о своей популярности и нескромно называет себя "шедевром современного искусства".
>> Шурыгина отказалась от престижной работы
Диана уверена, что этот дисс будет бешено популярным, поэтому планирует выпустить к нему еще и клип, сообщает Super. Каким будет визуальное воплощение этого сингла пока неизвестно.
Отметим, что дисс — это выказывание неуважения к какому-либо лицу в форме текста и обычно их пишут парами, то есть — "дисс — ответный дисс". Возможно, вскоре мы услышим отклик на это послание от Ольги, хотя Бузова может проигнорировать этот корявый выпад.
Поклонники Ольги уверены, что их любимица не обратит внимание на бесталанную Шурыгину. Они принялись яростно защищать Ольгу.
"Как бузова косит под эту мразь? Кто под кого еще "косит" тупая баба, лучше б учиться пошла, чем завидовала б Ольге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Когда о тебе все забыли, и ты решила попробовать хайпануть на Бузовой. Вдруг она заметит", "Серьезно, шкурыгина еще у кого-то популярна? Просто за нее уже забыли, вот она и пытается еще как то хайпануть", "Опять за счет бузовой решили пробиться. Бедная Оля". — не унимались почитатели Бузовой.
Добавим, что среди комментирующих не оказалось ни одного поклонника Дианы, зато было достаточно тех, кто ненавидит их обеих.
"Катастрофа…чума африканская, и одна и другая", "Обе же тупорылые)) им надо группу создать дуэт", "У этой хоть понятно что говорит. Слова не съедает. А вот что Бузова спела в песне Чемпион я поняла только одно слово. Чемпион ", "Вы знаете, даже Шурыгина не бесит так как Ольга Бузова", "Обеих бы отлупить дедовским ремнем с пряжкой", — писали пользователи Сети.
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