Осин упал с мотоцикла

Певец Евгений Осин попал в аварию на новоприобретенном мотоцикле, сообщает « Московский комсомолец ».

По информации издания, дорожно-транспортное происшествие имело место накануне. Утром артист выехал от подъезда дома на улице Демьяна Бедного, в котором проживает. Однако уехать далеко он не сумел, так как на повороте неподалеку от супермаркета мотоцикл упал прямо на него, придавив ногу.

Проходивший мимо мужчина позвонил в скорую. Прибывшие на место врачи диагностировали у Осина перелом пальца на ноге и посоветовали отправиться в больницу, чтобы наложить лангетку.

53-летний певец отказался от госпитализации, сообщив, что спешит на прием в ГИБДД , куда заранее записался ради постановки мотоцикла на учет. После этого Осин прохромал к байку и поехал в полицию.

По словам свидетеля, артист был трезв. Сам Осин объяснил «МК», что упал из-за своей невнимательности.

Осенью прошлого года, а также в начале нынешнего СМИ сообщали, что Евгений Осин лечится от алкогольной зависимости.