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Осин упал с мотоцикла
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Осин упал с мотоцикла 

Рамблер 35 минут назад
Фото: кадр Youtube
Певец Евгений Осин попал в аварию на новоприобретенном мотоцикле, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, дорожно-транспортное происшествие имело место накануне. Утром артист выехал от подъезда дома на улице Демьяна Бедного, в котором проживает. Однако уехать далеко он не сумел, так как на повороте неподалеку от супермаркета мотоцикл упал прямо на него, придавив ногу.
Проходивший мимо мужчина позвонил в скорую. Прибывшие на место врачи диагностировали у Осина перелом пальца на ноге и посоветовали отправиться в больницу, чтобы наложить лангетку.
53-летний певец отказался от госпитализации, сообщив, что спешит на прием в ГИБДД, куда заранее записался ради постановки мотоцикла на учет. После этого Осин прохромал к байку и поехал в полицию.
По словам свидетеля, артист был трезв. Сам Осин объяснил «МК», что упал из-за своей невнимательности.
Осенью прошлого года, а также в начале нынешнего СМИ сообщали, что Евгений Осин лечится от алкогольной зависимости.
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