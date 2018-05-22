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Кобзон решился на отважный шаг
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Кобзон решился на отважный шаг 

Дни.ру 25 минут назад
Фото: ТАСС
Иосиф Кобзон рассказал о состоянии своего здоровья. Он утверждает, что чувствует себя хорошо.
После видео с юбилейного вечера поэта-песенника Михаила Гуцериева, на котором запечатлен Кобзон, поклонники всерьез обеспокоились его самочувствием. Они посчитали 80-летнего артиста больным и немощным, увидев, как он передвигается с помощью помощников.
"Слаб стал совсем", "Как мумия", "Даже не знала, что так все плохо", — прокомментировали ролик пользователи Сети.
Кобзон поспешил успокоить россиян.
"У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь на юбилей к приятельнице", — цитирует певца Пятый канал.
Главное — чтобы праздник, на котором будет находиться с другими приглашенными Кобзон, не сказался пагубно на его здоровье. С тем, как артист передвигается на видео, тусовки могут быть опасны — с его стороны это весьма ответственный шаг.
Напомним, что легендарного исполнителя не в лучшем виде заснял на видео один из сотрудников СМИ. После этого поклонники Иосифа Кобзона накинулись на представителей средств массовой информации.
"Как глупо выставлять такое о таких людях! Пусть это будет на вашей совести. Этим можно погубить человека, ведь он не в том возрасте, чтобы спокойно к этому отнестись…" — написал один них.
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