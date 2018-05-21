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«Евровидение-2019» неожиданно перенесли
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«Евровидение-2019» неожиданно перенесли 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Решение организаторов конкурса пока не комментируется. Но поклонники обеспокоены, поскольку конец мая на Святой земле всегда очень жаркий.
Конкурс песни "Евровидение" в будущем году пройдет позже обычного. Как выяснили Dni.Ru, 64-й смотр европейской самодеятельности пройдет 21 и 23 мая (полуфиналы), финал состоится 25-го. Хотя обычно он проводится в первой половине месяца. В этом году "Евросонг" завершился 12 мая. В 2009 году в Москве — 16-го. О причинах такого неожиданного решения Европейского вещательного союза пока не сообщается.
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В качестве места проведения "Евровидения" пока рассматриваются две площадки — Pais Arena и Teddy Stadium в столице страны Иерусалиме.
Напомним, что Израиль принимал участие в "Евросонге" 40 раз. Трижды Земля обетованная его выигрывала и дважды принимала у себя этот праздник песни — в 1979 и 1999 годах (один раз отказалась). Тогда городом проведения был Иерусалим.
Право проведения конкурса в 2019 году Израиль получил благодаря 25-летней Нетте Барзилай, которая с песней Toy ("Игрушка") одержала победу в Лиссабоне. Интересно, что после оценок профессионального жюри (на первое место оно поставило 34-летнего представителя Австрии Сезара Семпсона) самобытная израильтянка занимала лишь пятое место. Но зрители дали артистке максимальное количество баллов, благодаря чему она и выиграла, опередив других участников и получив в общей сумме 529 очков.
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