«Евровидение-2019» неожиданно перенесли

Решение организаторов конкурса пока не комментируется. Но поклонники обеспокоены, поскольку конец мая на Святой земле всегда очень жаркий.

Конкурс песни "Евровидение" в будущем году пройдет позже обычного. Как выяснили Dni.Ru , 64-й смотр европейской самодеятельности пройдет 21 и 23 мая (полуфиналы), финал состоится 25-го. Хотя обычно он проводится в первой половине месяца. В этом году "Евросонг" завершился 12 мая. В 2009 году в Москве — 16-го. О причинах такого неожиданного решения Европейского вещательного союза пока не сообщается.

В качестве места проведения "Евровидения" пока рассматриваются две площадки — Pais Arena и Teddy Stadium в столице страны Иерусалиме

Напомним, что Израиль принимал участие в "Евросонге" 40 раз. Трижды Земля обетованная его выигрывала и дважды принимала у себя этот праздник песни — в 1979 и 1999 годах (один раз отказалась). Тогда городом проведения был Иерусалим.