Пост Самойловой напугал поклонников

Самойлова опубликовала фан-арт по «Маленькому принцу» Антуана де Сент-Экзюпери , сопроводив картинку цитатой из книги: «Неужели, неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня — точно родник в пустыне».

Интернет-пользователи сочли, что в этом посте певица могла рассказать о собственном состоянии.

«В смысле? Надеюсь, ничего плохого не случилось?! Надеюсь, это из книги слова», — отметила @irina_lis788

Еще одна пользовательница написала, что «такие публикации бывает страшно читать, если нет хоть некоторых пояснений».

«Юля, что случилось, дорогая?» — поинтересовался один из комментаторов.

«Как-то не по себе… Есть определённые мысли …боюсь озвучить», — отметил @rain_a_official.

Некоторые пользователи раскритиковали певицу, предположив, что она таким способом пытается «давить на жалость».

В 2018 году «Евровидение» проходило в Лиссабоне . Самойлова 10 мая выступила во втором полуфинале конкурса с песней I Won’t Break. Певице не хватило голосов зрителей и жюри для выхода в финал. Победительницей «Евровидения-2018» стала израильская певица Нетта.

Самойлова призналась в интервью « Московскому комсомольцу », что чувствует разочарование из-за неосуществленной мечты. Она рассчитывала, что выйдет в финал «Евровидения». «Стремно как-то очень», — сказала она журналистам.

На вопрос, считает ли она решение жюри и зрителей несправедливым, Самойлова ответила, что, в финал она «уж точно могла пройти».