Пост Самойловой напугал поклонников 

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на «Евровидении-2018», опубликовала пост, испугавший ее подписчиков.
Самойлова опубликовала фан-арт по «Маленькому принцу» Антуана де Сент-Экзюпери, сопроводив картинку цитатой из книги: «Неужели, неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня — точно родник в пустыне».
Интернет-пользователи сочли, что в этом посте певица могла рассказать о собственном состоянии.
«В смысле? Надеюсь, ничего плохого не случилось?! Надеюсь, это из книги слова», — отметила @irina_lis788
Еще одна пользовательница написала, что «такие публикации бывает страшно читать, если нет хоть некоторых пояснений».
«Юля, что случилось, дорогая?» — поинтересовался один из комментаторов.
«Как-то не по себе… Есть определённые мысли …боюсь озвучить», — отметил @rain_a_official.
Некоторые пользователи раскритиковали певицу, предположив, что она таким способом пытается «давить на жалость».
В 2018 году «Евровидение» проходило в Лиссабоне. Самойлова 10 мая выступила во втором полуфинале конкурса с песней I Won’t Break. Певице не хватило голосов зрителей и жюри для выхода в финал. Победительницей «Евровидения-2018» стала израильская певица Нетта.
Самойлова призналась в интервью «Московскому комсомольцу», что чувствует разочарование из-за неосуществленной мечты. Она рассчитывала, что выйдет в финал «Евровидения». «Стремно как-то очень», — сказала она журналистам.
На вопрос, считает ли она решение жюри и зрителей несправедливым, Самойлова ответила, что, в финал она «уж точно могла пройти».