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Умер Александр Аскольдов
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Умер Александр Аскольдов 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Youtube
Скончался режиссер запрещенного «Комиссара» Аскольдов
В Москве умер режиссер и писатель Александр Аскольдов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на его вдову.
Аскольдов скончался в больнице. Причина его смерти не уточняется. Аскольдову было 85 лет.
Источник в близком окружении режиссера заявил «Интерфаксу», что Аскольдов умер в госпитале в Швеции, а не в Москве. Он скончался после тяжелой продолжительной болезни. По словам собеседника агентства, режиссера похоронят в Швеции, где живут его дочь и внучка.
Александр Аскольдов родился в Москве в 1932 году. В 1967-м в качестве дипломной работы на Высших режиссёрских курсах снял фильм «Комиссар» по мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». Картину запретили к показу на 20 лет.
После «Комиссара» Аскольдова уволили со студии с формулировкой «профессионально непригоден». Позже он был исключен из партии.
В 1988 году «Комиссара» показали на кинофестивале в Сан-Франциско, затем фильм получил «Серебряного медведя» Берлинале и другие призы международных фестивалей.
После «Комиссара» Аскольдов снял несколько документальных фильмов. В последние годы преподавал в зарубежных киношколах и университетах.
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