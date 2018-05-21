Умер Александр Аскольдов

Скончался режиссер запрещенного «Комиссара» Аскольдов

Москве умер режиссер и писатель Александр Аскольдов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на его вдову.

Аскольдов скончался в больнице. Причина его смерти не уточняется. Аскольдову было 85 лет.

Источник в близком окружении режиссера заявил «Интерфаксу» , что Аскольдов умер в госпитале в Швеции , а не в Москве. Он скончался после тяжелой продолжительной болезни. По словам собеседника агентства, режиссера похоронят в Швеции, где живут его дочь и внучка.

Александр Аскольдов родился в Москве в 1932 году. В 1967-м в качестве дипломной работы на Высших режиссёрских курсах снял фильм «Комиссар» по мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». Картину запретили к показу на 20 лет.

После «Комиссара» Аскольдова уволили со студии с формулировкой «профессионально непригоден». Позже он был исключен из партии.

В 1988 году «Комиссара» показали на кинофестивале в Сан-Франциско , затем фильм получил «Серебряного медведя» Берлинале и другие призы международных фестивалей.

После «Комиссара» Аскольдов снял несколько документальных фильмов. В последние годы преподавал в зарубежных киношколах и университетах.