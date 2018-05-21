Ещё
Кудрявцева покидает Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Клинтон вступила в "ряды русских"
Пока вы спали: Клинтон вступила в "ряды русских"

47-летняя Кудрявцева покидает Россию из-за родов 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Как утверждают некоторые СМИ, Лера Кудрявцева совсем скоро родит второго ребенка. Говорят, малыш появится на свет за границей.
Отметим, что слухи о беременности Леры Кудрявцевой муссируются прессой на протяжении нескольких лет — с тех пор, как она вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова. Стоило лишь телеведущей выйти в свет в свободной одежде, как журналисты немедленно утверждали, что Лера ждет ребенка. Сама телеблондинка без устали опровергала все сообщения, при этом говоря, что очень хочет малыша.
Похоже, на сей раз молитвы журналистов и многочисленных поклонников Кудрявцевой были услышаны. В последнее время ведущая носит исключительно не сковывающую движений одежду и буквально сияет от счастья. Кроме того, шоумен Андрей Малахов на всю страну заявил, что Лера готовится во второй раз стать мамой.
А сейчас появилась новая информация. Говорят, телеведущая в ближайшее время намерена покинуть страну, чтобы родить малыша в заграничной клинике.
"Лера действительно беременна. На данный момент она решает, где будет рожать. Вероятнее всего, это произойдет не в России. Срок — конец лета — начало осени. Ей уже трудно скрывать живот даже под балахоном", — рассказали близкие к Кудрявцевой люди журналистам Starhit.
Сама Лера предпочитает не комментировать свое интересное положение.
Говорят, телеведущая выбирает между Европой и Америкой. В США среди знаменитостей (отечественных и зарубежных) популярен медицинский центр Cedars-Sinai. Элитная клиника расположена в Калифорнии. В среднем, за услуги тамошних специалистов Кудрявцевой придется заплатить миллион рублей. Кстати, в этом центре со дня на день родит второго ребенка известная украинская исполнительница Светлана Лобода.
Дни.ру: последние новости
Состояние Валентина Гафта резко ухудшилось Дробыш о провале Самойловой: Она унизила себя и страну Наследников Баталова заперли в четырех стенах
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярную сеть магазинов в России закроют92
В самолете из Антальи произошло ЧП4
Сеть возмутила «чудовищная» реклама со Светлаковым147
Турция и Азербайджан готовят «сюрприз» на День России481
Смерть в прямом эфире4
Видео
Берлускони оценил Крым
В мире
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
00:52
Клинтон решила «вступить в ряды русских»
В мире
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
00:52
Популярную сеть магазинов в России закроют
Компании
00:14
В самолете из Антальи произошло ЧП
Происшествия
00:30
Сеть возмутила «чудовищная» реклама со Светлаковым
Компании
00:39
Болгария отказалась от российских МиГов
Армия Оружие
01:15
Турция и Азербайджан готовят «сюрприз» на День России
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение