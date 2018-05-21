Ещё
Умерла Патриша Морисон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла американская актриса Патриша Морисон 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Twitter
В Лос-Анджелесе на 104 году жизни скончалась американская актриса Патриша Морисон. Об этом сообщает Variety.
По данным издания, Морисон скончалась от естественных причин.
Актриса дебютировала на Бродвее в 1933 году. Позднее Морисон попробовала себя в кинематографе, снявшись в таких фильмах, как "Песня Бернадетт", "Без любви" и "Прелюдия к убийству".
После этого она продолжила театральную карьеру, продолжая выступать на сцене вплоть до 2000-х годов. Позднее Морисон занялась изобразительным искусством, ее выставки проходили в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, а также в Японии.
Актриса никогда не была замужем. Последние годы она прожила в Лос-Анджелесе, продолжая поддерживать театры и организации, связанные с кинематографом.
Газета.Ru: последние новости
Принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой Жена Бекхэма нарушила традицию на свадьбе принца Гарри Умер бывший муж Ирины Аллегровой Игорь Капуста
Комментарии1  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярную сеть магазинов в России закроют205
Барщевскому спасли жизнь30
Смерть в прямом эфире15
Сеть возмутила «чудовищная» реклама со Светлаковым216
Пока вы спали: Клинтон вступила в «ряды русских»37
Видео
Берлускони оценил Крым
В мире
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
00:52
Пока вы спали: Клинтон вступила в «ряды русских»
Общество
00:52
Клинтон решила «вступить в ряды русских»
В мире
01:59
Атмосферное давление побило рекорд 1979 года
Погода Новости Москвы
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:59
Кудрявцева покидает Россию
Шоу-бизнес
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
00:52
Популярную сеть магазинов в России закроют
Компании
01:09
Рынска пристыдила белорусов за «свинство»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение