Умерла Патриша Морисон

Умерла американская актриса Патриша Морисон

По данным издания, Морисон скончалась от естественных причин.

Актриса дебютировала на Бродвее в 1933 году. Позднее Морисон попробовала себя в кинематографе, снявшись в таких фильмах, как "Песня Бернадетт", "Без любви" и "Прелюдия к убийству".

После этого она продолжила театральную карьеру, продолжая выступать на сцене вплоть до 2000-х годов. Позднее Морисон занялась изобразительным искусством, ее выставки проходили в Нью-Йорке , Лос-Анджелесе, а также в Японии

Актриса никогда не была замужем. Последние годы она прожила в Лос-Анджелесе, продолжая поддерживать театры и организации, связанные с кинематографом.