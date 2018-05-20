Догилева повергла зрителей в шок своим видом

Starhit. Зрители и гости программы «Привет, Андрей!» не сразу узнали сильно располневшую актрису Татьяну Догилеву . Она пришла на передачу, посвященную 25-летию программы «Городок», сообщает

Эту программу Юрий Стоянов вел вместе с Ильей Олейниковым . Они оба были авторами всех персонажей «Городка». Догилева училась со Стояновым на одном курсе в театральном институте, и тогда у них даже был роман.

Полтора месяца назад 61-летняя Догилева давала мастер-класс по актерскому мастерству, после того, как в сеть попали ее фото, поклонники стали спрашивать, все ли в порядке у нее со здоровьем. Догилева заверила, что у нее все хорошо.

«Да, я поправилась. Ну и что дальше?» — сказала она.

Актриса никогда не относилась фанатично к собственной внешности. Хотя и не скрывала, что в 40 лет сделала подтяжку лица. Татьяна Догилева признавалась, что в 40 лет сделала подтяжку лица, после которой ей было крайне непросто восстановиться.