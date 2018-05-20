Ещё
Догилева повергла зрителей в шок своим видом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Догилева повергла зрителей в шок своим видом 

Рамблер 50 минут назад
Фото: Кадр из программы
Зрители и гости программы «Привет, Андрей!» не сразу узнали сильно располневшую актрису Татьяну Догилеву. Она пришла на передачу, посвященную 25-летию программы «Городок», сообщает Starhit.
Эту программу Юрий Стоянов вел вместе с Ильей Олейниковым. Они оба были авторами всех персонажей «Городка». Догилева училась со Стояновым на одном курсе в театральном институте, и тогда у них даже был роман.
Полтора месяца назад 61-летняя Догилева давала мастер-класс по актерскому мастерству, после того, как в сеть попали ее фото, поклонники стали спрашивать, все ли в порядке у нее со здоровьем. Догилева заверила, что у нее все хорошо.
«Да, я поправилась. Ну и что дальше?» — сказала она.
Актриса никогда не относилась фанатично к собственной внешности. Хотя и не скрывала, что в 40 лет сделала подтяжку лица. Татьяна Догилева признавалась, что в 40 лет сделала подтяжку лица, после которой ей было крайне непросто восстановиться.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без дешевой Турции409
Запад предлагает России отказаться от земли и армии265
Меркель не смогла защитить Германию от США46
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом13
Порошенко захотел перечеркнуть советскую историю111
Видео
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
02:01
Меркель не смогла защитить Германию от США
Экономика Европа
02:18
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину
Шоу-бизнес
03:20
Порошенко усложнит жизнь украинцев из-за СНГ
Украина В мире
01:00
Бузова оскорбила прославленную фигуристку
Шоу-бизнес
04:01
Меган Маркл выругалась на собственной свадьбе
Шоу-бизнес В мире
01:03
В Казахстане горит торговый центр
Пожары Происшествия
00:43
Макрон захотел «решительно» помочь России
Политика В мире
01:55
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение