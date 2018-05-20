Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину 

Американская актриса Дженнифер Энистон сыграет первую женщину-президента США в сериале «Первые леди», сообщает издание Variety.
Это политическая комедия. Ее сценарий написан актрисой и стендап-комедианткой Тиг Нотаро при участии ее супруги Стефани Аллинн.
Многосерийный фильм, который снимается по заказу телеканала Netflix, рассказывает о женщине-президенте США (Энистон) с нетрадиционной ориентацией и ее жене, первой леди (Нотаро).
Супружеская пара переезжает в Белый дом, их история рассказывает о том, что за каждой великой женщиной стоит другая великая женщина, отмечают сценаристы.