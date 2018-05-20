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Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
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Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри 

Дни.ру 1 час назад
Свадьба британского принца Гарри бывшей актрисы и модели Меган Маркл, внимание к которой было приковано во всем мире, состоялась 19 мая. Журналисты и модные критики отметили, что Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, не стала выбирать на торжество новый наряд и оделась в старое платье.
≥≥ Свадьба принца Гарри не обошлась без конфуза
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон почти на месяц выпала из поля зрения журналистов. Жена принца Уильяма показалась общественности после рождения сына Луи 23 апреля, после чего перестала мелькать в светской хронике Великобритании.
Однако на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл она прийти не могла, поэтому все могли видеть ее на самом заметном торжестве 2018 года. Герцогиня Кембриджская предстала перед журналистами и гостями свадьбы в платье-пальто цвета шампань от Alexander McQueen, шляпке Philip Treacy и бежевых лодочках Jimmy Choo, передает издание Woman.ru.
Модные критики вспомнили, что уже видели Кейт Миддлтон в подобном наряде. Действительно, именно в этом платье она показалась общественности на крестинах своей дочери, принцессы Шарлотты. Эксперты считают, что у жены принца Уильяма могли быть свои причины выбрать уже проверенный временем образ, однако некоторые сочли это своего рода пренебрежением на фоне столь важных изменений в жизни младшего брата ее мужа. Дескать, герцогиня Кембриджская таким образом хотела показать, что событие не стоит даже покупки нового платья.
Сама невеста к выбору свадебного платья подошла куда как более ответственно. Ей удалось до последнего сохранить интригу о выборе дизайнера для наряда. Так, журналисты были уверены, что Меган Маркл пойдет под венец в платье австралийских дизайнеров Тамары Ральф и Майкла Руссо. Даже называлась цена платья — порядка 100 тысяч фунтов (8,5 миллиона рублей).
Однако уже в день свадьбы стало известно, что подвенечное платье для Меган Маркл сшила первая женщина, возглавившая модный дом Givenchy, Клэр Уайт Келлер. Причем сама она присутствовала на церемонии и лично поправила на невесте наряд и фату, прежде чем та отправилась к алтарю.
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