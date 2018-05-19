В Сети высмеяли экс-девушку принца Гарри на свадьбе 

Cвадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл вызвала всеобщий пристальный интерес. Наблюдательные пользователи соцсетей не оставили без внимания и переживания бывших подруг принца, которых он пригласил на церемонию. В соцсетях активно обсуждают фотографии 32-летней Челси Дейви.
«Когда твой бывший женится, а ты сидишь на свадьбе», — комментируют пользователи ее фотографии, где она выглядит расстроенной.
When your ex gets married and you’re at the wedding pic.twitter.com/yXZJWK1v9O— Caroline Moss (@socarolinesays) 19 мая 2018 г.
По мнению некоторых, фото уже стало новым мемом. Публикации в соцсетях выкладывают с хэштегом «Я должна быть на ее месте».
С Челси Дэйви принц Гарри встречался с конца 2004 по июль 2010 года. Ее отец, Чарльз Дэйви, владелец сафари-бизнеса в Зимбабве. Мать — Беверли Дональд — победительница конкурса красоты Мисс Зимбабве, она также снималась в рекламных роликах «Кока-колы».
С наследником престола Челси знакома с детства, Они учились в соседних школах. Взаимный интерес вспыхнул в 2004 году, они встретились в Южной Африке, куда Гарри приехал в связи с акцией благотворительной организации в защиту больных СПИДом. Челси тогда училась в Университете Кейптауна. В 2001 году по приглашению принца Гарри Челси присутствовала на свадьбе его брата Уильяма.
Девушка уже 5 лет встречается с сыном экс-министра культуры Великобритании. По данным The Sun, принц Гарри пригласил на свою свадьбу трех бывших девушек, но пришли только две из них — Челси Дэйви и 29-летняя Крессида Бонас, с которой принц Гарри встречался два года. Крессида Бонас — актриса и танцовщица, семья которой имеет отношение к роду короля Карла II. Ее роман с принцем завязался в 2012 году и продлился два года. Как пишут таблоиды, девушка на свадьбе казалась грустной и с трудом сдерживала слезы во время церемонии.