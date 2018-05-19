В Сети высмеяли экс-девушку принца Гарри на свадьбе

Cвадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл вызвала всеобщий пристальный интерес. Наблюдательные пользователи соцсетей не оставили без внимания и переживания бывших подруг принца, которых он пригласил на церемонию. В соцсетях активно обсуждают фотографии 32-летней Челси Дейви.

«Когда твой бывший женится, а ты сидишь на свадьбе», — комментируют пользователи ее фотографии, где она выглядит расстроенной.

When your ex gets married and you’re at the wedding pic.twitter.com/yXZJWK1v9O— Caroline Moss (@socarolinesays) 19 мая 2018 г.

По мнению некоторых, фото уже стало новым мемом. Публикации в соцсетях выкладывают с хэштегом «Я должна быть на ее месте».

С Челси Дэйви принц Гарри встречался с конца 2004 по июль 2010 года. Ее отец, Чарльз Дэйви, владелец сафари-бизнеса в Зимбабве . Мать — Беверли Дональд — победительница конкурса красоты Мисс Зимбабве, она также снималась в рекламных роликах «Кока-колы».

С наследником престола Челси знакома с детства, Они учились в соседних школах. Взаимный интерес вспыхнул в 2004 году, они встретились в Южной Африке , куда Гарри приехал в связи с акцией благотворительной организации в защиту больных СПИДом. Челси тогда училась в Университете Кейптауна . В 2001 году по приглашению принца Гарри Челси присутствовала на свадьбе его брата Уильяма.