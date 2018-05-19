Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»

Столь представительного концерта в Кремле давно не было. Все сливки российского шоу-бизнеса собрались на праздновании юбилея поэта Михаила Гуцериева . Корреспондент. Dni.Ru побывал на торжестве.

Михаил Гуцериев признался, что написать песню для Аллы Пугачевой мечтал давно. "Ровно 20 лет назад Алла Борисовна спела хит Татьяны Снежиной "Позови меня с собой" и мне захотелось придумать для для нее нечто подобное по силе", — рассказал Гуцериев.

Феликс Грозданов/Dni.Ru

В результате в репертуаре Примадонны появилось сразу два песни на стихи Гуцериева — "Не звони" и "Тянет сердце руки". Обе композиции и прозвучали в праздничном концерте. Причем право спеть сразу две песни дали только Пугачевой.

"Я за всю свою творческую жизнь не встречала более плодовитого автора, — призналась певица. — И Михаил Гуцериев сыграл в моей жизни особую роль. Я же давно не пела, а в прошлом году должна была ехать на "Новую волну". Я же там муза и каждый день надо петь что-то. Но была в отчаянии — петь нечего, новых песен нет. И вдруг мне присылают эти два текста. Так они попали под мое настроение! Я же много лет тянула руки и просила: "Любви, любви!" И про "Не звони" Гуцериев угадал. Есть тут один, все звонит мне. Не звони мне, любимый, все в прошлом. Ну и, конечно, я надеюсь, что этот молодой человек, а Гуцериев для меня молод (поэту 60 лет, а певице 69 — прим. ред.) еще напишет для меня. Хотя я очень придирчивая".

Правда, последняя Народная артистка Советского Союза немного расстроилась, что не открывала концерт — это право почему-то отдали Валерии. К тому же, как говорили за кулисами Кремля, метеозависимая Алла Борисовна из-за смены погоды неважно себя чувствует.

Феликс Грозданов/Dni.Ru

Но говорят же, что сцена лечит. И медленно вошедшая в Кремль артистка после того, как отпела, сияла и была полна энергии. Она даже царственно остановилась, чтобы попозировать фотографам, что бывает редко. Но ровно на минуту. "Все, хватит, надоело!" — прекратила фотосессию главная артистка страны. И царственно пошла на выход. Дома ведь ждут малые дети.