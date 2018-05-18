Нагиев и Дробыш рассказали о состоянии Лепса

Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев рассказал, что травмы певцы Григория Лепса носят не столь серьезный характер, как об этом писали СМИ. Ранее сообщалось, что Лепс был госпитализирован в одну из столичных клиник с переломом нескольких ребер. Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал, что инцидент с Лепсом произошел случайно.

Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев рассказал, что травмы певцы Григория Лепса носят не столь серьезный характер, как об этом писали СМИ.

По словам Нагиева, сейчас Лепс разговаривает, и у него «все нормально». Певец пошутил, что, наконец, у него появилось время полежать и подумать, передает «Пятый канал».

«Для меня важно, что он жив, разговаривает и даже шутит», — рассказал телеведущий.

Ранее сообщалось, что Лепс был госпитализирован в одну из столичных клиник с переломом нескольких ребер. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь артиста Наталья Мостакова, передает ФАН.

«С Григорием Викторовичем все в порядке. Он находился на обследовании в Боткинской больнице…» — сказала Мостакова.

По ее словам, певец вскоре будет выписан из медицинского учреждения. Мостакова при этом отказалась называть причину госпитализации, передает НСН.

Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш также рассказал, что инцидент с Лепсом произошел случайно.

«Ребро сломал, упал дома. Случайно, в душе», — сказал.

Он добавил, что уже разговаривал с Лепсом, сделав вывод, что состояние здоровья артиста хорошее. Правда, до сих пор не известно, где в настоящий момент Лепс находится — в больнице или уже дома.

«Грише желаю здоровья. Надо аккуратнее, Гриш. У нас уже возрастная группа, надо беречь косточки. Косточки не как в юности, нужно аккуратнее. Выздоравливай, скорее вставай в строй, будем ждать твоего выздоровления. Гриша, привет!», — сказал Сюткин.

В июле прошлого года некоторые СМИ сообщили, что Лепс попал в реанимацию с алкогольным отравлением. В этой связи директор продюсерского центр Лепса Владимир Урюпин рассказал, что эта информация является недостоверной.

«Это неправда. О какой госпитализации может идти речь? У Григория Викторовича завтра юбилей, он в прекрасном расположении духа», — сказал Урюпин.

В ноябре 2016 года Лепс едва не упал на концерте в Москве . На YouTube было опубликовано видео с этого концерта. Заснят минутный фрагмент исполнения песни «Я счастливый».

Артист подходит к краю сцены и призывает зал подпевать. Но на словах «я счастливый лет на сто» певец неожиданно заваливается на правый бок и на полусогнутых ногах, пытаясь сохранить равновесие, пятится назад.

Охранник, дежуривший у сцены, успел подхватить Лепса и поднять его. При этом песня продолжала исполняться, хотя на записи видно, что артист на некоторое время замешкался.

Во время проигрыша Лепс обращается к залу: «Чуть не упал», а после говорит: «Я буду петь, а вы повторять».

В фан-группе певца подтвердили, что выступление проходило 11 ноября в банкетном зале «Сафиса» в Москве в рамках корпоратива, который вел Николай Басков

Летом 2013 года Лепс отменил концертный тур по совету врачей. На официальном сайте артиста сообщалось, что врачи настояли на ограничении его концертной деятельности, а также назначили ему терапевтическое лечение. В июне певец отменил семь концертов — их перенесли на декабрь.

При осмотре связок Григория Лепса врач Жан Абитболь высказал опасения по поводу состояния голосового инструмента певца.

На сайте также сообщалось, что курс назначенного терапевтического лечения предполагает отмену большинства концертов в ближайшее время. По этой причине Григорий Лепс не стал совершать свой августовский тур по всем ранее запланированным городам Краснодарского края

В ноябре 2008 года пиар-менеджер артиста Майя Серикова сообщила, что Лепс находится в реанимации городской клинической больнице им. Боткина в Москве с диагнозом «открытая язва желудка».

«Лепс находится в реанимации. Диагноз поставлен как «открытая язва желудка», и как следствие — внутреннее кровотечение», — рассказывала Серикова.

Она объяснила, что «певец потерял сознание вчера перед концертом в Дмитрове , а артериальное давление упало до критического значения».