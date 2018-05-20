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Боярский предостерег комментатора Уткина
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Боярский предостерег комментатора Уткина 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Globallookpress
Артист сказал, что в последнее время комментатор испытывает проблемы с трудоустройством.
Спортивный комментатор Василий Уткин высказался о возможном переходе полузащитника московского футбольного клуба «Динамо» Александра Ташаева в петербургский «Зенит».
«Ташаеву, конечно, можно идти в другой клуб, но нужно понимать, что он должен идти к тренеру, который его хочет. Не в «Зенит», кладбище талантов», — заявил Уткин.
Известный артист и футбольный болельщик «Зенита» Михаил Боярский дал комментарий радиостанции «Говорит Москва» на это заявление Уткина.
Артист сказал, что в последнее время комментатор испытывает проблемы с трудоустройством, и он c помощью таких фраз хочет привлечь к себе внимание.
«Ему не дают работы, потому что он забыт и никому не нужен», — заявил Боярский.
Также он предостерег спортивного комментатора от дальнейших подобных громких заявлений.
«Пока он не советует артистам, в какой театр идти, в каком фильме сниматься, пусть пока будет. Но когда он коснется артистов — тогда нужно в психиатрическую», — отметил Боярский.
Полузащитник Александр Ташаев находится в списке футболистов, которые будут готовиться к ЧМ-2018. В прошедшем сезоне футболист провел 28 матчей и забил в ворота соперников семь мячей.
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