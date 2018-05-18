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В семье Бородиной случилась трагедия
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В семье Бородиной случилась трагедия 

Рамблер 9 часов назад
Фото: ТАСС
В Грузии на 79-м году жизни после тяжелой болезни умер отец телеведущей Ксении Бородиной Ким Амоев. Об этом сообщает паблик Super.
По данным паблика, состояние Амоева резко ухудшилось после смерти его брата. Два месяца назад Ксения Бородина с супругом навестили Амоева в Грузии.
После развода родителей Ксения не часто общалась со своим отцом. Мама телеведущей замужем за итальянским бизнесменом.
СМИ называли Кима Амоева криминальным авторитетом и приписывали ему родство с вором в законе Дедом Хасаном. В 2013 году полиция задержала Амоева на поминках Деда Хасана. Вскоре он был отпущен на свободу.
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