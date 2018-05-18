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Нагиев рассказал о госпитализации Лепса
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Нагиев о госпитализации Лепса: он жив, разговаривает и шутит 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Пресс-служба ТНТ
Шоумен Дмитрий Нагиев прокомментировал сообщения в СМИ о госпитализации эстрадного исполнителя Григория Лепса.
Он подтвердил, что Лепс действительно находится в больнице, сообщив, что певец действительно случайно упал и сломал ребра.
>> Лепс с жуткими переломами попал в больницу
"Для меня важно, что он жив, разговаривает и даже шутит", — цитирует Дмитрия Нагиева "Пятый канал".
Ранее на публикации в СМИ о том, что Лепс госпитализирован в Москве с переломами нескольких ребер, отреагировала пресс-секретарь Григория Лепса Наталья Мостакова. Не раскрывая точного диагноза, она рассказала, что с Лепсом сейчас все в порядке и он находится на обследовании в Боткинской больнице. Планируется, что вскоре Григорий Лепс отправится домой.
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