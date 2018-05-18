Нагиев рассказал о госпитализации Лепса

Нагиев о госпитализации Лепса: он жив, разговаривает и шутит

Он подтвердил, что Лепс действительно находится в больнице, сообщив, что певец действительно случайно упал и сломал ребра.

"Для меня важно, что он жив, разговаривает и даже шутит", — цитирует Дмитрия Нагиева "Пятый канал".