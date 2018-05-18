Скандал у Малахова оказался спектаклем

Малахова уличили в обмане

По ее словам, после того как накануне программа показала видео, на котором она заснята пьяной, со всего мира ей начали звонить беспокоящиеся о ней люди. Цывина поблагодарила их за участие, сообщила, что у нее все хорошо, а также напомнила, что она — актриса.

«Иногда приходится играть и такую роль», — отметила она, призвав не воспринимать серьезно постановочные кадры.

Вчера в «Прямом эфире» было показано видео, на котором актрису навещает ее знакомая: стены и пол в квартире были залиты кровью, что пьяная Цывина объяснила падением. После этого артистка множество раз попросила налить ей коньяк, столько же раз получала рюмку и выпивала ее залпом.

Также на шоу было обнародовано видео, на котором запечатлен коллега и любовник Цывиной актер Денис Сердюков , покидающий ее квартиру через окно.

В беседе с порталом «Дни.ру» один из редакторов «Прямого эфира» подтвердил, что оба видео действительно являются постановкой, а решение выдать их за правду было принято в связи с недовольством ведущего шоу Андрея Малахова высокими рейтингами программы «Пусть говорят», которую он ранее покинул.