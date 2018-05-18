Скандал у Малахова оказался спектаклем

Актриса Ирина Цывина заявила на своей странице в Instagram, что «сыграла» запой для шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».
По ее словам, после того как накануне программа показала видео, на котором она заснята пьяной, со всего мира ей начали звонить беспокоящиеся о ней люди. Цывина поблагодарила их за участие, сообщила, что у нее все хорошо, а также напомнила, что она — актриса.
«Иногда приходится играть и такую роль», — отметила она, призвав не воспринимать серьезно постановочные кадры.
Вчера в «Прямом эфире» было показано видео, на котором актрису навещает ее знакомая: стены и пол в квартире были залиты кровью, что пьяная Цывина объяснила падением. После этого артистка множество раз попросила налить ей коньяк, столько же раз получала рюмку и выпивала ее залпом.
Также на шоу было обнародовано видео, на котором запечатлен коллега и любовник Цывиной актер Денис Сердюков, покидающий ее квартиру через окно.
В беседе с порталом «Дни.ру» один из редакторов «Прямого эфира» подтвердил, что оба видео действительно являются постановкой, а решение выдать их за правду было принято в связи с недовольством ведущего шоу Андрея Малахова высокими рейтингами программы «Пусть говорят», которую он ранее покинул.