Украинский певец оправдался за конфуз на «Евровидении»

Украинский певец объяснил языковой конфуз на «Евровидении»

Представитель Украины на «Евровидении-2018» Melovin ( Константин Бочаров ) объяснил, почему не смог говорить на украинском языке во время пресс-конференции в Лиссабоне . Об этом сообщает ТСН.

По его словам, для него «было важно говорить именно на украинском языке в Португалии , представляя свою страну». Он рассказал, что учился в украинской школе, с родителями говорит на украинском, «просто с какими-то элементами суржика».

Певец объяснил, что из-за нехватки языковой практики он забывает некоторые слова, тем более, когда сидит перед множеством камер.

«Конечно, трудно говорить на языке, на котором ты не говоришь каждый день. Но украинский язык я знаю, и слава богу», — заключил он.

Четвертого мая СМИ обратили внимание на инцидент, который произошел с Melovin на пресс-конференции в Лиссабоне. Родившемуся в Одессе музыканту пришлось общаться с переводчицей, прежде чем сформулировать короткую фразу на украинском. Также она подсказала ему, как перевести с русского на украинский слова «с благодарностью».