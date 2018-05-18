Отец Африкантовой оказался в реанимации

Отец Марины Африкантовой оказался в реанимации

Совсем недавно отец Марины Африкантовой оказался на волосок от гибели. Некоторое время назад в одну из ночей мужчина почувствовал себя плохо. Ранее у него не возникало проблем со здоровьем, поэтому мужчина не сразу согласился поехать в больницу.

В ту ночь сама Марина была на съемках и не знала, что происходит с ее папой. О том, что родитель доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, Африкантова узнала от поклонников.

«Папа не любит врачей, почти никогда не посещает больницы. Всегда вел здоровый образ жизни, и проблем не было. В ту роковую ночь ему резко стало плохо: пульс подскочил до 152 ударов в минуту, он сильно покраснел. Мама вызвала скорую: врачи дали отцу таблетки и сделали укол, однако от госпитализации он отказался. Позже папе стало еще хуже. Во второй раз скорая ехала четыре часа! Отец оказался в реанимации, и доктор сказал, что он оказался на волоске от смерти. Если бы медлили дальше, ситуация была бы трагической. Хорошо, что успели. У папы была аритмия — работу сердца восстанавливали с помощью специального аппарата. Он провел в реанимации около недели», — рассказала Марина для журнала Дом-2.

У Африкантовой всегда были очень теплые отношения с отцом. Сейчас Марина сильно переживает за здоровье родителя и готова окружить его необходимой заботой. Напомним, что недавно девушка стала новой ведущей программы "Стиль за 90 минут". Несмотря на плотный рабочий график и многочисленные съемки, Марина всегда готова найти время на родных.