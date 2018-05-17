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Киркоров попал в международный скандал
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Матерщинника Киркорова поставили на место после международного скандала 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Филипп Киркоров известен не только своими выдающимися вокальными данными и экстравагантными номерами, но и подчас весьма эмоциональными выступлениями за пределами сцены. В очередной раз певец перешел на нецензурную брань в присутствии иностранных журналистов. С таким поведением артисту пора завязывать, уверены эксперты.
"Филипп Бедросович на каждом углу рассказывает какой он весь из себя король, но от мата не может удержаться не только в клипах, но и в реальной жизни по сию пору. А по факту поехал за границу и матерится как сапожник", — в интервью Dni.Ru заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Годы идут, но ничего не меняется. Перед иностранцами не стыдно, король?", — обратился он к Филиппу Киркорову.
Напомним, Филипп Киркоров прервал интервью с иностранными журналистами, чтобы нецензурно обругать людей, шумевших через стенку.
"А что за шум? Можно не шуршать здесь? На *** уйти отсюда и не делать этого? Вы не понимаете, что это все слышно? Спасибо!", — обратился он к своим собеседникам на глазах изумленных репортеров.
Примечательно, что до этого певец попал в еще один скандал, связанный с нецензурной бранью. Он выпустил клип на свою новую песню "Цвет настроения синий", в котором не только демонстрируются пороки современного общества, но и активно используется матерная ругань.
Отметим, сам артист, столкнувшись с острой реакцией возмущенных россиян, заметил, что клип просто показывает современную действительность.
"Мы создали видео, в котором есть срез сегодняшнего дня и сегодняшних пороков, над которыми мы смеемся, которые со стороны выглядят нелепо, и над этим поведением мы и посмеялись", — рассказал он.
Однако и в этом вопросе Вадим Манукян нашел что возразить королю российской эстрады.
"Это его личное кривое зеркало и не надо в него предлагать смотреться россиянам, они в нем все равно себя не увидят", — заметил эксперт. "Нет, я конечно понимаю, что согласно русской поговорки "Свинья везде грязь найдет", но зачем они все это проецируют на страну? Почему они не говорят об одаренных детях? Почему не рассказывают о молодежи, которая предпочитает ЗОЖ?", — добавил он.
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Комментарии24
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