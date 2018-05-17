Киркоров попал в международный скандал

Матерщинника Киркорова поставили на место после международного скандала

Филипп Киркоров известен не только своими выдающимися вокальными данными и экстравагантными номерами, но и подчас весьма эмоциональными выступлениями за пределами сцены. В очередной раз певец перешел на нецензурную брань в присутствии иностранных журналистов. С таким поведением артисту пора завязывать, уверены эксперты.

"Филипп Бедросович на каждом углу рассказывает какой он весь из себя король, но от мата не может удержаться не только в клипах, но и в реальной жизни по сию пору. А по факту поехал за границу и матерится как сапожник", — в интервью Dni.Ru заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Годы идут, но ничего не меняется. Перед иностранцами не стыдно, король?", — обратился он к Филиппу Киркорову.

Напомним, Филипп Киркоров прервал интервью с иностранными журналистами, чтобы нецензурно обругать людей, шумевших через стенку.

"А что за шум? Можно не шуршать здесь? На *** уйти отсюда и не делать этого? Вы не понимаете, что это все слышно? Спасибо!", — обратился он к своим собеседникам на глазах изумленных репортеров.

Примечательно, что до этого певец попал в еще один скандал, связанный с нецензурной бранью. Он выпустил клип на свою новую песню "Цвет настроения синий", в котором не только демонстрируются пороки современного общества, но и активно используется матерная ругань.

Отметим, сам артист, столкнувшись с острой реакцией возмущенных россиян, заметил, что клип просто показывает современную действительность.

"Мы создали видео, в котором есть срез сегодняшнего дня и сегодняшних пороков, над которыми мы смеемся, которые со стороны выглядят нелепо, и над этим поведением мы и посмеялись", — рассказал он.

Однако и в этом вопросе Вадим Манукян нашел что возразить королю российской эстрады.