Самойлова оправдалась за забытые слова на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова , представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение», прокомментировала информацию о том, что она якобы забыла слова во время своего выступления. Она заявила, что знала текст и не забывала его — просто её переполняли эмоции.

В ходе пресс-конференции с журналистами певица также рассказала, что спокойно относится к критике в свой адрес.

«У всех свое мнение, все люди разные, все живут как хотят, и я живу как хочу… Если о тебе говорят, значит, люди неравнодушны», — сказала она.

По словам Самойловой, шквал критики обрушился на нее еще до выступления, сразу после того, как объявили, что она поедет на конкурс. При этом Юлия Самойлова признала, что переволновалась перед выступлением и допустила множество ошибок.

«Сожалею, что я переволновалась, не оправдала надежд — своих и людей, которые меня поддерживали», — сказала певица.

Ранее в эфире программы «Пусть говорят» Самойлова согласилась, что справедливо не прошла в финал конкурса.