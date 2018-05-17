Пугачева вернулась на сцену

Народная артистка СССР Алла Пугачева дала первый за почти десять лет сольный концерт, порадовав поклонников в Михайловском замке в Санкт-Петербурге . В ходе выступления Примадонна намекнула, что может еще раз вернуться на сцену, чтобы отметить свой юбилей в следующем году.

Народная артистка СССР Алла Пугачева впервые за почти десять лет дала сольный концерт. Долгожданное для поклонников Примадонны событие состоялось 16 мая в Михайловском замке в Санкт-Петербурге в рамках закрытого мероприятия.

По сообщениям очевидцев выступления певицы, Пугачева исполняла свои композиции «вживую» и выглядела потрясающе.

Зал поначалу достаточно спокойно реагировал на песни Аллы Борисовны, однако уже ближе к экватору концерта стал вовсю подпевать кумиру. Сама артистка вовсю общалась со слушателями, рассказав среди прочего, что в ее репертуаре появились новые композиции.

В ходе концерта Пугачева исполнила десять песен, и упор здесь, естественно, делался на проверенных десятилетиями хитах — «Любовь, похожая на сон», «Миллион алых роз», «Свеча горела на столе» и других.

Во время исполнения «Пригласите даму танцевать» Примадонна, соответствуя тексту песни, призывала зрителей к танцу, и некоторые из них откликнулись на предложение.

Сумела порадовать Пугачева на мероприятии и тех поклонников, которым в Михайловский замок попасть не удалось. Во-первых, уже в завершение выступления Алла Борисовна выразила мнение, что ее голос, «пусть и другой», но все-таки возвращается.

Кроме того, она, кажется, анонсировала (хоть и мимолетно) свой юбилейный концерт — в следующем апреле звезде советской и российской эстрады исполнится 70 лет.

Признаваясь зрителям, что «эти песни» она исполняет редко по причине существования новой программы, певица сказала, что «попробует что-то спеть на 70 лет».

«А что, бабушку никто уже не обидит — будут все сидеть и хлопать», — пошутила певица, после чего заявила, что слушатели ее любят, так как и она любит их.

«Я всю жизнь положила на эти песни, на вас, — пояснила артистка. — Я сейчас живу по-другому. Это такое счастье — я другой жизни и не знала». #allapugacheva #аллапугачева @alla_orfey Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) 16 Май 2018 в 12:42 PDT

Последний сольный концерт Пугачевой состоялся чуть менее десяти лет назад — о частичном уходе со сцены тогда объявила сама Примадонна, огорчившая поклонников заявлением о прекращении большой концертной и гастрольной деятельности. Объясняя причины данного решения, Алла Борисовна подчеркнула, что связано оно со здоровьем, а также с изменениями в голосе, вызванными операциями.

Конечно же, полностью выступать певица не прекратила, продолжая переодически радовать фанатов одно-двумя композициями на различных мероприятиях, однако полноценных концертов Примадонна не давала действительно давно.

Что примечательно, в комментариях под постами с петербургским выступлением Пугачевой пользователи в целом положительно восприняли пока что единичное возвращение артистки на сцену, не жалея приятных слов в ее адрес.

Впрочем, нашлись и те, кто посоветовал певице «уйти на пенсию», выразив мнение, что «она больше говорит, чем поет», и что «нужно давать дорогу молодым».

Ранее стало известно, что Пугачева пыталась отговорить певицу Юлию Самойлову от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018», который состоялся на минувшей неделе в португальском Лиссабоне

Результат состязания получился для России неутешительным — Самойлова, которая должна была представлять страну в конкурсе еще в 2017-м, когда соревнование проходило в Киеве (ее не пустили на территорию Украины из-за посещения ею Крыма уже после референдума на полуострове), не сумела справиться с волнением, в результате чего ее выступление не было оценено телезрителями.

В итоге певица даже не вышла в финал конкурса — при том, что до этого все представители России в решающую стадию исконно пробивались.

О попытках народной артистки СССР разубедить Самойлову выступать на «Евровидении» рассказал стилист Юлии и самой Пугачевой Алишер.

«Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю, — рассказал Алишер. — Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. А Юля пошла дальше — лично я был не в восторге от песни».