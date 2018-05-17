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Макаревич разнес «Почту России»
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Макаревич разнес «Почту России» 

Рамблер 1 час назад
Музыкант Андрей Макаревич на своей странице в соцсети Facebook раскритиковал работу «Почты России».
«Не могу не рассказать», — сообщил он.
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По словам лидера «Машины времени», несколько месяцев назад бывший стилист Beatles Лесли Кавендиш выпустил книгу о своей работе с легендарной группой и отправил один экземпляр Макаревичу по почте.
«Я, понятно, ждал с трепетом», — подчеркнул он.
Однако даже месяц спустя книга не пришла, а Макаревичу пришлось «извиняться» перед стилистом за работу российской почты и «почти перестать ждать». Тем не менее директор «Машины времени» пошел в почтовое отделение, чтобы выяснить судьбу книги.
«Нету, говорят», — рассказал Макаревич.
Еще через неделю директор наведался на почту вновь, «видимо, говорил построже», и посылка была найдена. Промедление же служащие почты объяснили тем, что из отделения «уволился последний почтальон».
«Центр Москвы, май 2018 года», — удивляется артист.
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