«У Джигарханяна острая вирусная инфекция»

Армен Джигарханян опять госпитализирован в тяжелом состоянии

Народный артист СССР Армен Джигарханян отправлен в реанимацию одной из московских больниц. С начала 2018 года актер и режиссер госпитализирован уже в четвертый раз. Днем ранее были показаны кадры с участием Джигарханяна, на которых он передвигался с заметным трудом.

Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян был госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских больниц. По информации iz.ru, 82-летний Джигарханян находится в тяжелом состоянии. Юрист Элина Мазур поделилась подробностями, предшествовавшими госпитализации.

«На вчера, на девять вечера, у Армена Борисовича была подтверждена острая вирусная инфекция с осложнением в виде опоясывающего герпеса, но самочувствие вчера было удовлетворительное, госпитализироваться он отказался», — приводит слова Мазур «Рен ТВ». Однако друг Джигарханяна Артур Согомонян опроверг тяжелое состояние актера.

«Он проходит лечение, но ничего экстренного нет. Нормальное состояние», — отметил Согомонян. Днем ранее в передаче «Пусть говорят» были показаны кадры с Джигарханяном от 4 мая, на которых артист передвигался с заметным трудом.

Присутствующие в студии были поражены тяжелым состоянием актера. Гостья передачи, бывшая супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не сдержала слез.

С начала 2018 года Джигарханян госпитализирован уже в четвертый раз. 17 января его из своего театра доставили в Первую градскую больницу им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз. Ранее врачи подозревали у него невралгию, не исключая при этом вирусного заболевания. После медосмотра никаких серьезных заболеваний у Джигарханяна выявлено не было.

Второй раз актера доставили в больницу 31 января, после чего он был выписан уже 2 февраля.

26 апреля народный артист СССР был госпитализирован в Москве после того, как почувствовал недомогание.

Согомонян и в этот раз отрицал тяжелое состояние своего друга, заявив, что «врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследования никаких критических отклонений не обнаружили, но были определенные проблемы».

Однако источник ТАСС утверждал об обратном. По его информации, артист был срочно госпитализирован с инфарктом. Он находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В окружении Джигарханяна подтвердили экстренную госпитализацию актера.

«Срочная госпитализация и его состояние: последствие воспаления легких, которое он не долечил в январе, — рассказала Элина Мазур.

— Мы призываем СМИ не поднимать ажиотаж вокруг этой сложной для родных и близких Армена Борисовича ситуации и не беспокоить работников медицинского учреждения, где находится сейчас Джигарханян».

«Он был госпитализирован на фоне нервного срыва из-за анонса очередной программы с Цымбалюк-Романовской на «скорой помощи» в достаточно плохом состоянии. За ночь врачам удалось состояние стабилизировать. Он находится в сознании. Пока предварительный диагноз — нервный срыв», — подчеркнула юрист.

По ее словам, экс-супруга Джигарханяна пыталась пройти к нему больницу, однако он дал приказ не пускать Цымбалюк-Романовскую.

В октябре прошлого года Джигарханян почти неделю пробыл в 57-й городской больнице столицы в состоянии средней тяжести. Актер был госпитализирован частным образом, без документов, а также сам попросил не сообщать о состоянии его здоровья никому, даже жене.

Тогда 82-летний артист оказался в центре скандала из-за публичной размолвки с его 38-летней женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Вскоре после расставания с супругой Джигарханян и оказался больнице, где заявил, что больше не собирается с ней жить.

Позднее выяснилось, что режиссер оформил на имя Цымбалюк-Романовской завещание, в котором оставил ей все свое имущество, а затем обвинил супругу в воровстве и желании завладеть его состоянием и театром.

После крупного скандала супруги развелись по решению суда.

В конце декабря прошлого года мировой судебный участок №202 по столичному округу Кунцево принял решение — иск о разводе, поданный актером и режиссером Арменом Джигарханяном, удовлетворить, и по обоюдному согласию сторон Джигарханян и Цымбалюк-Романовская более мужем и женой не являются. При этом примиряться стороны конфликта отказались.