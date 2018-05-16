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Отборная матерщина Киркорова сорвала эфир
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Отборная матерщина Киркорова сорвала эфир 

Рамблер 4 часа назад
Киркоров выругался матом на шведском телеканале
Певец Филипп Киркоров нецензурно выругался на русском языке во время интервью шведскому телеканалу. Об этом сообщает паблик Super на странице в соцсети «ВКонтакте».
По данным Super, Киркоров, ставший соавтором песни молдавских участников «Евровидения» DoReDos, рассказывал шведским журналистам о любви к конкурсу во время пребывания в Лиссабоне.
Однако во время беседы он «вышел из себя» из-за звуков за кадром и раскритиковал шумевшего человека.
«Извините, пожалуйста, а что за шум, можно не шуршать здесь? *** отсюда уйти и не делать этого, вы не понимаете, что это все слышно? Можно? Спасибо!», — сказал он.
Паблик отмечает, что именно в таком виде интервью пошло в эфир, а шведские журналисты назвали это «непереводимой игрой слов с использованием местных идиоматических выражений».
Ранее Киркоров оказался в центре скандала из-за своего нового клипа на песню «Цвет настроения синий». На сайте Change.org появилась петиция с требованием лишить его звания народного артиста РФ. Автор петиции обратился к министру культуры и президенту. По мнению автора, в клипе «открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя, используется нецензурная лексика».
Сам Киркоров заявил НТВ, что его новый клип — это «срез сегодняшнего дня и сегодняшних пороков, над которыми мы смеемся». Он пообещал хейтерам и авторам петиций продолжение, «которое будет еще круче».
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