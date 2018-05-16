Отборная матерщина Киркорова сорвала эфир

Киркоров выругался матом на шведском телеканале

Певец Филипп Киркоров нецензурно выругался на русском языке во время интервью шведскому телеканалу. Об этом сообщает паблик Super на странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным Super, Киркоров, ставший соавтором песни молдавских участников «Евровидения» DoReDos, рассказывал шведским журналистам о любви к конкурсу во время пребывания в Лиссабоне

Однако во время беседы он «вышел из себя» из-за звуков за кадром и раскритиковал шумевшего человека.

«Извините, пожалуйста, а что за шум, можно не шуршать здесь? *** отсюда уйти и не делать этого, вы не понимаете, что это все слышно? Можно? Спасибо!», — сказал он.

Паблик отмечает, что именно в таком виде интервью пошло в эфир, а шведские журналисты назвали это «непереводимой игрой слов с использованием местных идиоматических выражений».

Ранее Киркоров оказался в центре скандала из-за своего нового клипа на песню «Цвет настроения синий». На сайте Change.org появилась петиция с требованием лишить его звания народного артиста РФ . Автор петиции обратился к министру культуры и президенту. По мнению автора, в клипе «открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя, используется нецензурная лексика».