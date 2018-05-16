Лепсу запретили въезд в Израиль

Певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Израиль , передает Starhit . 24 и 26 мая должны состояться концерты певца в Тель-Авиве и Хайфе.

Все музыканты и техническая группа, работающая с Лепсом, получили разрешение на въезд. Единственным, кому отказали, оказался сам певец.

В ситуацию вмешалась депутат Кнессета Юлия Малиновская, которая направила экстренные обращения министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану и генинспектору полиции с требованием объяснить, на каком основании Лепсу закрыли въезд в страну, где он неоднократно бывал.

В своем Facebook Малиновская написала, что надеется получить оперативный ответ на свой запрос и уладить ситуацию, чтобы избежать дипломатического скандала с Россией и не разочаровать поклонников Григория Лепса, купивших билеты на его концерты.