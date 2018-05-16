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Лепсу запретили въезд в Израиль
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Лепсу запретили въезд в Израиль 

Рамблер 2 часа назад
Певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Израиль, передает Starhit. 24 и 26 мая должны состояться концерты певца в Тель-Авиве и Хайфе.
Все музыканты и техническая группа, работающая с Лепсом, получили разрешение на въезд. Единственным, кому отказали, оказался сам певец.
В ситуацию вмешалась депутат Кнессета Юлия Малиновская, которая направила экстренные обращения министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану и генинспектору полиции с требованием объяснить, на каком основании Лепсу закрыли въезд в страну, где он неоднократно бывал.
В своем Facebook Малиновская написала, что надеется получить оперативный ответ на свой запрос и уладить ситуацию, чтобы избежать дипломатического скандала с Россией и не разочаровать поклонников Григория Лепса, купивших билеты на его концерты.
Напомним, что Григорию Лепсу также запрещен въезд в США и Великобританию.
Комментарии86  Ещё 3 источника 
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