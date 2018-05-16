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Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
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Леву из «Би-2» экстренно доставили в больницу 

Дни.ру 1 час назад
Солисту группы "Би-2" Егору Борнику, больше известному как Лева, внезапно стало плохо. Он подавился рыбными косточками. Музыканта срочно доставили в больницу. Медики оперативно оказали помощь певцу и отпустили Леву домой.
"Вчера пожарили карпа. Я не люблю рыбу, но вариантов, пустой после отпуска, холодильник нам не оставил. Карп у Аси получился очень вкусным, поэтому я забыл о том, какой он костлявый… Спасибо врачам Университетской клинической больницы N1! Филигранно извлекли из горла две кости. Сегодня на ужин жареный ежик", — иронично прокомментировал произошедшее певец.
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