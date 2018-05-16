Леве из «Би-2» внезапно стало плохо

Леву из «Би-2» экстренно доставили в больницу

Солисту группы "Би-2" Егору Борнику, больше известному как Лева, внезапно стало плохо. Он подавился рыбными косточками. Музыканта срочно доставили в больницу. Медики оперативно оказали помощь певцу и отпустили Леву домой.