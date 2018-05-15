Лоза ополчился на Самойлову

Музыкант Юрий Лоза обвинил Юлию Самойлову в том, что на «Евровидении» она выступала под фонограмму и не смогла даже «открыть рот под чужое пение».

Кроме того, Лозу удивило, что о грядущем провале Самойловой на конкурсе, оказывается, «все предупреждали».

«Как только Юля Самойлова не справилась с поставленной задачей, даже не сумев открыть рот под чужое пение, сразу «выяснилось», что чуть ли не все о грядущем провале предупреждали, все данный плачевный исход давным-давно предсказывали, а прозорливая и жалостливая Алла Борисовна так вообще целый год уговаривала девушку никуда не ехать!», — написал Лоза в Facebook.

Музыкант задался вопросом, почему подобная информация не попадалась ему на глаза, несмотря на то, что он интересовался новостями «Евровидения».