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Лоза ополчился на Самойлову
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Лоза ополчился на Самойлову 

Рамблер 2 часа назад
Музыкант Юрий Лоза обвинил Юлию Самойлову в том, что на «Евровидении» она выступала под фонограмму и не смогла даже «открыть рот под чужое пение».
Кроме того, Лозу удивило, что о грядущем провале Самойловой на конкурсе, оказывается, «все предупреждали».
«Как только Юля Самойлова не справилась с поставленной задачей, даже не сумев открыть рот под чужое пение, сразу «выяснилось», что чуть ли не все о грядущем провале предупреждали, все данный плачевный исход давным-давно предсказывали, а прозорливая и жалостливая Алла Борисовна так вообще целый год уговаривала девушку никуда не ехать!», — написал Лоза в Facebook.
Музыкант задался вопросом, почему подобная информация не попадалась ему на глаза, несмотря на то, что он интересовался новостями «Евровидения».
Напомним, что представительница России на «Евровидении-2018» в Лиссабоне Юлия Самойлова выбыла из конкурса на этапе полуфиналов.
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