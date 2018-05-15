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Умер муж Аллегровой
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Умер муж Аллегровой 

Рамблер 1 час назад
В Санкт-Петербурге в ночь на 15 мая скончался бывший муж певицы Ирины Аллегровой Игорь Капуста. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на его близких.
По данным издания, мужчина умер в городской больнице, где подхватил инфекцию, которая в итоге «перешла в воспаление легких». Его перевели в реанимацию, но спасти не смогли. Первоначально в больницу он лег на плановое обследование.
Информацию о смерти Капусты подтвердила его сестра Галина.
Летом прошлого года СМИ писали, что Капуста попал в больницу с серьезным заболеванием легких. Ему поставили диагноз ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) в тяжелой стадии. Сестра Капусты рассказывала, что легкие у ее брата раскрываются только наполовину. По ее мнению, на его состоянии сказалась тюрьма и участие в телешоу.
Аллегрова и Капуста познакомились, когда певице было 44, а ему, танцору ее коллектива, — 35. Они были вместе в 1994-1999 годах. СМИ писали, что они были повенчаны под чужими фамилиями, но в ЗАГСе брак не оформляли. В 2013 году его обвинили в попытке сбыта наркотиков и приговорили к шести годам тюрьмы, в апреле 2017-го он вышел на свободу.
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